La tensión entre Dayanita y Jorge Benavides continúa escalando tras la sorpresiva salida de la actriz del programa ‘JB en ATV’. El distanciamiento profesional se convirtió en un conflicto legal cuando la producción decidió enviarle una carta notarial por presunto incumplimiento de contrato. La comediante, una de las figuras más queridas del espacio humorístico, dejó de asistir a las grabaciones sin previo aviso, lo que generó malestar en el equipo de producción.

Según los términos contractuales, Dayanita estaría obligada a pagar una fuerte penalidad económica, situación que ha generado un debate en el ámbito televisivo. A pesar de los intentos de la artista por resolver la situación fuera de los tribunales, su versión indica que no recibió apertura al diálogo por parte del equipo liderado por Jorge Benavides.

Dayanita expone a Jorge Benavides

“Estoy tranquila, no quiero hablar mal de nadie. He prometido no hablar mal de nadie y estar bien. En mi vida no he pensado hacer daño a nadie ni llevar nada por el lado legal”, declaró Dayanita en el programa ‘Todo se filtra’. Según relató, intentó comunicarse por teléfono con la producción de ‘JB en ATV’ para aclarar su situación, pero su propuesta fue rechazada: “Yo accedí a hablar con ellos por llamada, pero me dijeron que no. Me dijeron: ‘Tienes que venir, que cómo has hecho eso’”.

En una entrevista anterior con Magaly Medina, Dayanita explicó que su decisión de abandonar el programa se debió a una crisis emocional profunda. “Estaba mal, no podía seguir”, confesó. A pesar de reconocer que su salida violó los términos de su contrato, insistió en que su estado mental la obligó a tomar distancia del entorno laboral, priorizando su bienestar psicológico por encima de sus obligaciones profesionales.

Conflicto legal y penalidad económica por parte de Jorge Benavides

El 6 de mayo de 2025, Jorge Benavides envió una carta notarial a Dayanita exigiendo el pago de una penalidad por incumplimiento de contrato. Según reveló la producción, la actriz dejó el programa de manera unilateral el pasado 5 de abril, lo que fue considerado como un abandono injustificado de sus obligaciones. La cláusula 14.6 del contrato estipula una sanción equivalente a 20 remuneraciones mensuales, cuyo monto exacto no ha sido divulgado públicamente.

Desde la producción indicaron que intentaron contactarla mediante llamadas, correos y mensajes, sin obtener respuesta. Esta falta de comunicación habría sido el detonante para que el equipo legal decidiera actuar conforme al contrato firmado.