Alfredo Benavides confronta a Dayanita por abandonar su trabajo en ATV: “Mi hermano la trató tan bien”

El humorista Alfredo Benavides no se guardó nada y cuestionó fuertemente a la actriz cómica Dayanita por no presentarse a trabajar en el programa ‘JB en ATV’, a pesar del contrato de exclusividad que mantiene con el canal. Según explicó, se siente decepcionado por la actitud de su compañera, especialmente porque su hermano Jorge Benavides y su cuñada siempre la trataron con aprecio y consideración.

Ante esta situación, Benavides adelantó que tomarán acciones legales, ya que todo apunta a que la influencer habría abandonado el programa sin previo aviso. “Lo que más me duele es que mi hermano y mi cuñada la trataron tan bien, le dieron tanto cariño, y ahora parece que nos consideran estúpidos, o que mi hermano es tonto, poniéndonos excusas absurdas”, declaró durante una entrevista en vivo con Magaly Medina.

Dayanita le dijo a Alfredo Benavides que iría a grabar, pero mintió

Alfredo Benavides reveló en su entrevista con Magaly Medina que días atrás conversó con Dayanita, y que, durante esa charla, la actriz cómica le aseguró que asistiría a grabar al canal. No obstante, al llegar el día, empezó a dar excusas, entre ellas que sentía temor por lo que pudieran decir sus compañeros del elenco. “Nosotros siempre la hemos recibido bien”, comentó el actor con evidente molestia.

Como se recuerda, Dayanita forma parte de ‘JB en ATV’ desde el año 2021, programa con el que logró consolidar su carrera en la comedia peruana. Sin embargo, ya había sido separada en 2023 por situaciones similares, y regresó en 2024 tras recibir una nueva oportunidad de Jorge Benavides. La actriz actualmente tiene 27 años.

¿Por qué Dayanita no quiere ir a trabajar a ATV?

El mes pasado, en una entrevista con el programa ‘Todo se filtra’, Dayanita anunció que se alejaría temporalmente del espacio humorístico que lidera Jorge Benavides. La actriz explicó que atraviesa un complicado momento personal, tras haber sido víctima de una estafa por más de S/28.000, lo que afectó seriamente su estado emocional.

“Voy a tratar de comunicarme con ellos, pero ahorita quiero dar un paso al costado y continuar con lo mío (...) Mis compañeros no tienen nada que ver, ni mi jefe. Soy yo, por mi estado emocional. No estoy bien. Siento que todo lo que me dicen me afecta. Estoy llevando un tratamiento”, señaló Dayanita. Actualmente, se encuentra enfocada en su orquesta, proyecto que comparte con su pareja, conocido como el ‘Maluma peruano’.