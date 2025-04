La cantante Katy Jara, exintegrante de Agua Bella y reconocida conductora de televisión, hizo pública su conversión a Cristo en 2022. Desde entonces, se ha mantenido alejada de los escándalos y ampays, enfocándose en llevar una vida tranquila junto a su esposo e hijos. A través de sus redes sociales, se mantiene activa, compartiendo la palabra de Dios y contando cómo su fe le permitió convertirse en una mujer más plena y feliz.

Además de su estilo de vida, su imagen también cambió de manera radical. Dejó atrás los vestidos cortos y el maquillaje recargado, apostando por una apariencia más sencilla. Recientemente, el viernes 25 de abril, publicó una foto en la que muestra su nueva imagen y la compara con cómo lucía cuando aún formaba parte del mundo artístico.

La publicación generó revuelo en redes sociales. Muchos aplaudieron su transformación y valoraron su decisión, mientras que otros la cuestionaron, señalando que no era necesario modificar su apariencia para ser aceptada por Cristo.

Katy Jara muestra su nueva imagen y la compara con una foto del pasado

Katy Jara, actualmente de 40 años, compartió una reflexión en su cuenta oficial de Facebook, donde tiene más de un millón de seguidores. En el extenso post, la exintegrante de Agua Bella habló sobre su transformación física y espiritual, asegurando que su cambio no fue motivado por nadie, sino por su encuentro con Cristo.

“Nuestro aspecto físico da testimonio de quién mora dentro de nosotros. Pero no pretendas hacer el trabajo que le corresponde al Espíritu Santo, porque a mí me cambió Cristo, no la mano de algún hombre o de alguna mujer. No visto distinto ni luzco diferente porque alguien me haya obligado o condenado. Fue la Palabra la que, día a día, me hizo sentir el deseo de ser distinta, porque el Señor así lo puso en mi corazón”, escribió Jara.

La publicación fue acompañada por una imagen comparativa: una fotografía suya cuando era conductora del programa ‘Domingos de fiesta’ en TV Perú, con maquillaje y vestimenta llamativa, y otra de su actualidad, con un vestido largo y sin una gota de maquillaje. Su testimonio generó cientos de reacciones y comentarios en redes, entre mensajes de apoyo y algunas críticas.

Publicación viral hecha por la cantante Katy Jara. Foto: Facebook.

Usuarios elogian y critican a Katy Jara por su apariencia

En la misma publicación que se volvió viral en redes sociales, Katy Jara aclaró que su intención no era generar debates sobre el maquillaje, la ropa o la apariencia externa. Más bien, buscaba compartir su testimonio de fe y dejar un mensaje espiritual a sus seguidores. “Que el Señor les bendiga grandemente”, escribió, cerrando su post con un abrazo en el amor de Cristo.

A pesar de su aclaración, la publicación generó opiniones divididas. Mientras muchos usuarios la felicitaron por su transformación y la fortaleza de su fe, otros la cuestionaron por asociar el cambio físico con su acercamiento a Dios. “Hola, Katy Jara. No es necesario cambiar de aspecto físico ni de otras cosas. Dios nos quiere tal y como somos”, comentó una usuaria, cuya opinión recibió numerosos "me gusta". Por otro lado, una seguidora la apoyó con entusiasmo: “Esa es la verdadera transformación que hace el Precioso Espíritu Santo. Dios te bendiga, Katy Jara”.

La publicación sigue generando reacciones y dejando en evidencia cómo su testimonio ha tocado fibras sensibles tanto en admiradores como en críticos.