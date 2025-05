Katy Jara, la expresentadora de televisión y actual cantante de música cristiana, ha sido el centro de una fuerte polémica tras sus recientes declaraciones sobre la elección del nuevo papa, el peruano Robert Prevost, también conocido como León XIV. A pesar de la euforia y celebración que provocó este nombramiento en Perú, la exfarandulera mostró una postura radical al expresar su desacuerdo con la designación, provocando indignación en las redes sociales. La cantante, quien se alejó de la farándula y adoptó la fe cristiana en 2022, fue rápidamente criticada por muchos usuarios que consideraron inapropiado su mensaje.

El revuelo en las plataformas digitales se intensificó cuando Katy Jara respondió de manera tajante a un comentario que la cuestionaba, defendiendo su postura con un mensaje contundente: "Vaya a leer su Biblia y no digas tonteras, hombre". Este enfrentamiento verbal no hizo más que avivar la controversia, ya que la cantante no dudó en reaccionar con firmeza ante los ataques.

La dura postura de Katy Jara ante críticas por comentario sobre el papa León XIV

La controversia estalló el jueves 8 de mayo, cuando Katy Jara, conocida por su firme postura cristiana, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresaba su rechazo hacia la figura del papa peruano León XIV. La cantante, que se ha alejado del mundo del entretenimiento para dedicarse a su fe, dejó en claro que no deseaba recibir comentarios sobre el nuevo papa, ya que, según ella, "debemos adorar a Dios y quien confíe en el hombre quedará maldito". Este comentario desató una ola de críticas, especialmente entre los usuarios católicos, quienes cuestionaron su actitud, simplemente por no compartir la misma religión.

La respuesta de Katy Jara no tardó en llegar. Entre las múltiples críticas que recibió, destacó una que cuestionaba su mensaje con un argumento centrado en la humanidad de Jesús: "Jesús fue humano. ¿Entonces estás maldita?". La cantante, visiblemente molesta, no dudó en responder con dureza: "Vaya a leer su biblia y no diga tonteras hombre", acompañado de un emoji que evidenciaba su indiferencia ante el comentario.

A pesar de la creciente polémica, Katy no se detuvo allí y, horas después, utilizó nuevamente su cuenta de Facebook para compartir un mensaje bíblico, citando Isaías 53:5, que enfatiza el sacrificio de Jesucristo por la humanidad. Sin embargo, su postura religiosa fue vista por muchos como una crítica velada al papa, lo que provocó más reproches. Al enfrentar una nueva crítica, la exintegrante de Chollywood defendió su derecho a citar la Biblia, contestando con firmeza: “No sabía que citar la Biblia era una crítica".