Esposo de Laura Spoya rompe su silencio tras fuertes rumores del final de su matrimonio: "Avanzando"

A medida que los rumores sobre la crisis matrimonial entre Laura Spoya y Brian Rullan continúan creciendo, el empresario mexicano ha decidido romper su silencio y hablar abiertamente sobre la situación. En una reciente conversación privada con Rodrigo González, conductor de 'Amor y fuego', el empresario aclaró que, a pesar de los rumores y las especulaciones en redes sociales, está "avanzando" en la reconstrucción de su matrimonio. Aunque el gesto en redes sociales, en el que dio 'like' a un comentario sobre la supuesta separación, levantó sospechas, el esposo de la exreina de belleza aclaró que no había intenciones de generar controversia.

El contexto detrás de la tensión en la relación parece estar vinculado a una serie de eventos personales difíciles que Brian Rullan vivió el año pasado. En octubre de 2023, el paso devastador del huracán Otis por Acapulco destruyó no solo su vivienda, sino también sus empresas, lo que ocasionó pérdidas millonarias. Esta tragedia natural, que impactó profundamente su vida, habría sido un punto de quiebre para él, afectando tanto su estabilidad emocional como económica.

Esposo de Laura Spoya habla por primera vez sobre crisis en su matrimonio

En una conversación exclusiva con Rodrigo González para 'Amor y fuego', Brian Rullan decidió aclarar los rumores que han estado circulando sobre su matrimonio con Laura Spoya. Al ser consultado directamente sobre las versiones que apuntan a una posible separación, el empresario fue contundente en su respuesta.

"No (hemos terminado). Todo bien, ahí, avanzando, todo bien", expresó escuetamente, según reveló 'Peluchín'. Con estas palabras, el empresario mexicano desmiente las especulaciones que apuntaban a una crisis en su relación, dejando claro que, a pesar de los difíciles momentos, siguen juntos y siguen adelante. Esta declaración calma las aguas y responde a los cuestionamientos que muchos de sus seguidores se habían estado haciendo en los últimos días.

Brian Rullan aclara 'likes' a comentarios contra Laura Spoya

Sobre los polémicos 'likes' a comentarios que insinuaban problemas en su relación, Rullan también se mostró apenado y explicó que se trató de una "confusión". En su declaración, indicó: "A veces no miro, no reviso, veo toda la gente que me comenta y le doy 'likes' a todo y me meto en esos problemas".

Reconoció que, sin prestar mucha atención al contenido de los mensajes, su acción en redes sociales fue un error, y lamentó que esto haya generado una ola de especulaciones innecesarias. Así, el esposo de Laura Spoya aclaró que no hubo ninguna intención de dar un mensaje negativo ni de fomentar rumores que pudieran afectar la imagen de su matrimonio.