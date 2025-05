La relación entre Vania Bludau y Austin Palao ha sido tema de conversación en los últimos días luego de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Aunque la modelo desmintió públicamente los rumores sobre un beso con el hermano de Said, sus recientes publicaciones en redes sociales han generado más especulaciones. En medio de la controversia, Bludau lanzó un mensaje que dejó a sus seguidores intrigados y abriendo la puerta a nuevas posibilidades con Austin.

Durante la boda de Alejandra Baigorria, ambos protagonizaron una serie de intercambios que, según los rumores, habrían incluido un beso, pero las declaraciones de Austin Palao y Vania Bludau no hicieron más que avivar las dudas. La joven modelo utilizó sus redes para aclarar que no hubo contacto de este tipo, pero su sugerencia de que “se puede solucionar” dejó la puerta abierta a futuras interacciones.

El enigmático mensaje de Vania Bludau para Austin Palao

Vania Bludau sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al compartir una respuesta inesperada en sus redes sociales. La modelo, conocida por su participación en programas como 'Amor y fuego', abrió una caja de preguntas para sus seguidores, donde recibió numerosas consultas sobre los rumores que giraban en torno a la boda de Alejandra Baigorria. Uno de los temas más recurrentes fue si realmente hubo un beso entre ella y Austin Palao.

Ante esta pregunta, Vania no dudó en negar que se había dado un "chape", pero su respuesta dejó entrever la posibilidad de que algo podría ocurrir en el futuro: "Yo creo que no, pero se puede solucionar", escribió, dejando una clara indirecta para Austin. Este mensaje causó furor en sus seguidores, quienes no tardaron en especular sobre el significado detrás de sus palabras.

Esta no es la primera vez que Vania Bludau y Austin Palao se mencionan públicamente. En los últimos días, ambos han lanzado indirectas a través de sus redes, lo que ha avivado los rumores sobre una posible relación o al menos un acercamiento entre ellos. Las interacciones en sus perfiles sociales parecen ir más allá de simples amistades, y este mensaje de Vania podría ser la señal de que la relación está tomando un giro inesperado.

Austin Palao no descarta relación con Vania Bludau

Por su parte, Austin Palao también se refirió al tema durante una entrevista reciente, dejando claro que no cerraba la puerta a una posible relación con Vania Bludau. El exchico reality, quien se encontraba en medio de una entrevista, fue consultado directamente sobre su relación con la modelo y si en algún momento podrían ser algo más que amigos.

Ante la insistencia del reportero, Austin comentó que Vania es "una chica muy linda" y que, aunque actualmente solo son amigos, no descarta que en el futuro algo más podría surgir. "Mira, Vania es una chica muy linda, tenemos amigos en común, ya está", comentó, mientras respondía de manera evasiva a la pregunta sobre si podría haber un beso entre ellos. Sin embargo, su respuesta concluyó con un: "No sé, el futuro es incierto".