Katy Jara cuestiona a quienes se maquillan y usuarios le responden: “Lo importante son los actos”

La vida de Katy Jara ha tomado un giro completamente distinto desde que abrazó la fe cristiana. Alejada del mundo del espectáculo, los escenarios y la cumbia, ahora lleva una existencia más serena y enfocada en compartir la palabra de Dios. Además, la cantante se ha mostrado abierta a abordar temas controversiales como la celebración de la Navidad, la Semana Santa y el uso constante de maquillaje en las mujeres, sin temor a expresar su punto de vista.

Katy Jara aclara si suele maquillarse como antes



Katy Jara, quien ahora canta música cristiana, respondió si en la actualidad se sigue maquillando. Aunque admitió que lo hace muy poco, la artista norteña aseguró que “es mejor no usarlo”. Asimismo, recomendó utilizar productos orgánicos.



Más adelante, Jara expresó: “La piel fue diseñada por Dios para respirar, es el órgano más grande de tu cuerpo y tu cuerpo fue dado por Dios para ser casa o templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dañar lo que Dios diseñó para ser su morada? Cuida tu templo, tu cuerpo, templo del Espíritu Santo, porque hoy en día la mayoría de productos de belleza son tóxicos y dañinos”.

Mensaje de Katy Jara. Foto: Facebook

No todo quedó allí. Katy Jara cuenta que le tomó tiempo entender que ella era la única responsable de su salud. “Me costó mucho entender varios de estos aspectos, me ha tocado pasar procesos muy duros, pero Dios ha tratado conmigo en medio de estos procesos y por eso puedo hablar con conocimiento de causa”, añadió en su post de este martes 1 de abril.

Katy Jara responde a sus detractores



Como era de esperar, sus seguidores y sus 'haters' no dudaron en responder. “Es bueno estar en Cristo con o sin maquillaje, lo importante son tus actos y ver si realmente estás en su palabra, de nada vale que andes en faldones predicando cuando no se obra con el ejemplo”, comentó una usuaria, a lo que Katy Jara le respondió: “Amada, lea bien el post. No hablo de religión, hablo de salud de tu cuerpo”.

Usuaria responde a Katy Jara. Foto: Facebook

Otra persona optó por recordarle su pasado en la televisión. “Primero decía que no hay que usarlo, ahora dice muy poco y con ciertas especificaciones incluso, todo porque empezó a maquillarse para la tele, transmisiones y otros, qué conveniente cuando cambiamos nuestra forma de pensar y no somos consecuentes desde el inicio”, comentó otra jovencita.



“Estimada, nunca dije que usted debe o no maquillarse. Yo dejé de maquillarme hace mucho tiempo porque Dios puso eso en mi corazón, porque además era muy tedioso, pero no soy hipócrita y si debo maquillarme un poco porque la situación a veces lo requiere, por alguna foto o video en medios de prensa. No es lo mismo estar debajo de tantas luces y reflectores que hay en medios que opacan la piel”, le respondió Katy Jara.