Decenas de famosos peruanos compartieron fotos y videos de sus celebraciones por la Navidad. Algunos mostraron su cena navideña, mientras que otros presumieron sus regalos en redes sociales. Sin embargo, otros personajes públicos optaron por dejar mensajes de reflexión en esa fecha especial. Ese fue el caso de la cantante Katy Jara, quien en los últimos días ha dejado en claro que ella no es partícipe de ese tipo de celebraciones.



Katy Jara y su crítica a las celebraciones por Navidad



A través de su cuenta de cumbia, la cantante Katy Jara lamentó que muchas personas hayan celebrado la Navidad a lo grande, pero que no hayan dedicado un tiempo a Cristo en una fecha tan especial; por lo que consideró que no tiene sentido festejar en nombre de él.

“Muchos han recibido la Navidad, pero ni siquiera han recibido a Cristo en su casa. Ropa, juguetes, comida, pero ni una Palabra de Dios. ¿Qué sentido tiene?”, manifestó la expresentadora de ‘Domingo de fiesta’.

Mensaje de Katy Jara por Navidad. Foto: Facebook

Como era de esperar, su publicación del 25 de diciembre generó reacciones diversas. “Tiene el mismo sentido cuando tú celebrabas la Navidad anteriormente”, “No critiques, sé feliz y deja que la gente sea feliz a su manera, tú viviste tu vida a tu manera”, “Tienes razón, la Navidad solo tiene sentido si Jesús nace en cada corazón. Te doy un consejo: Las escrituras no se toman literalmente, tienes que analizarla para sacar una conclusión” y “Creo esa es decisión de cada uno, nadie puede obligar, yo entiendo que tú vas a la iglesia, pero no puedes obligar. Cada uno recibió su Navidad como mejor les parece”; fueron algunas de las opiniones de sus seguidores.

Katy Jara lamenta el consumismo en Navidad



El martes 24 de diciembre, la cantante de música cristiana aseguró que ella no celebra la Navidad, pero que tampoco critica a quienes sí lo hacen. Asimismo, indicó que no se ofendan por la información que ella suele compartir en sus redes sociales, ya que ella previamente ha estudiado y meditado.



"Si usted celebra Navidad, tengamos en cuenta que el ser buenas personas, es siempre, no solo en Navidad. El visitar a nuestros padres y estar pendientes de ellos, llevarles regalos y presentes, debe ser siempre y no solo en Navidad. Si usted desea ayudar al prójimo y llevarle regalos a los niños o hacer una chocolatada para ellos, hágalo siempre y no solo en Navidad, porque los más necesitados tienen hambre a diario y no solo en Navidad", manifestó Jara.



No solo eso. Katy Jara lanzó una dura crítica por el consumismo en Navidad. “Imagino que eres lo suficiente grande para darte cuenta de que estas fechas, muchos toman el pretexto del ‘nacimiento de Jesús’ para llenar los malls, supermarket y todo tipo de negocios por el fin de la Navidad, pero también aprovecha para hablar con tus hijos de la importancia de creer en Jesucristo como Salvador y no solo esperar juguetes y comida”, añadió.