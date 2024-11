Ana Claudia Urbina era una destacada cantante dentro de Corazón Serrano, pues ganó popularidad desde 2015 cuando se unió a la orquesta junto a su hermana Ana Lucía. Sin embargo, la joven artista decidió retirarse de la popular banda y explorar nuevos rumbos.

¿Por qué Ana Claudia Urbina se retiró de Corazón Serrano?



La salida de Ana Claudia Urbina fue muy polémica en su momento, ya que inicialmente Corazón Serrano, en un comunicado, anunció que la cantante se tomaría un descanso por su embarazo, pero luego la situación se volvió tensa cuando presentaron a Susano Alvarado como la nueva integrante de la orquesta.

“No iba a estar en una empresa donde no quieren que esté simplemente por tener un hijo”, fue lo que mencionó la joven artista en su momento, manifestando su total descontento con Corazón Serrano. Ana Claudia Urbina aclaró que prefería no estar en un lugar donde no apoyaban su embarazo.



El pasado mes de mayo, en entrevista con La República, Ana Claudia Urbina confesó que no tiene ningún rencor a Corazón Serrano después de que la despidieran, cuando salió embarazada.



“Corazón Serrano me ayudó mucho, me abrió muchas puertas también. Siempre voy a estar agradecida con ellos, a pesar de lo que pasó. Yo entiendo también, salí embarazada muy joven y tal vez no era lo que ellos buscaban. Lo tomé mal en ese momento, me puse triste, pero ahora que ya estoy más madura y más grande, entiendo la situación por parte de ellos”, explicó la joven artista.

¿A qué se dedica Ana Claudia Urbina actualmente?



Actualmente, Ana Claudia Urbina se ha unido a la orquesta Puro Sentimiento, donde se siente más cómoda y continúa con su carrera musical. Asimismo, la joven de 27 años ha incursionado en el mundo de la televisión y los negocios, mostrando su gran versatilidad como artista.



Después de su salida de Corazón Serrano, Ana Claudia Urbina se mantuvo alejada de los escenarios por un tiempo, pero poco después regresó a la música con otras agrupaciones como Puro Sentimiento y El Encanto de Corazón. Cabe señalar que también se mantiene muy activa en redes sociales, pues aún continúa explorando sus facetas como profesional.