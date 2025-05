Durante una reciente presentación de Corazón Serrano, un momento de tensión entre Kiara Lozano y Milagros Díaz encendió las redes sociales. En un video que se viralizó rápidamente, se puede ver a Kiara dirigiéndose a Milagros con la frase: “¡Ya no me hables!”, mientras ambas permanecían sobre el escenario, lo que desató especulaciones sobre posibles conflictos dentro del grupo.

El episodio se produjo pocos días después del cumpleaños de Kiara Lozano, celebrado en su tierra natal, Rumisapa, San Martín. La ausencia del resto de integrantes de Corazón Serrano en la celebración avivó los rumores de un posible distanciamiento. La polémica se intensificó cuando otro video mostró a Milagros Díaz aparentemente siendo consolada por Ana Lucía Urbina. Sin embargo, Briela Cirilo salió al frente para desmentir cualquier tipo de enfrentamiento dentro del grupo.

¿Hubo realmente una discusión entre Kiara Lozano y Milagros Díaz?

A través de una transmisión en TikTok, Briela Cirilo decidió aclarar lo ocurrido para frenar los comentarios malintencionados en redes sociales. La cantante rechazó tajantemente las interpretaciones que sugerían una pelea entre sus compañeras. "Está mal que lo malinterpreten, juzguen sobre todo. No tienen por qué comentar venenosamente. No, no saben, nadie sabe lo de nadie", expresó la vocalista de Corazón Serrano.

Según explicó, la frase viralizada de Kiara Lozano fue parte de la narración de una situación incómoda que ambas presenciaron en el concierto. "Lo que pasó fue que sucedió algo en el público, que a Kiara no le gustó ver y Milagros vio lo que sucedió, pero a detalle no sabía lo que había pasado exactamente", precisó. Añadió que Kiara se expresa con intensidad cuando narra algo, lo que habría generado la confusión.

Briela Cirilo aseguró que no se trató de un enfrentamiento. "Pareciera que le estuviera gritando '¡Ya no me hables!', pero no fue así, no fue un llamado de atención, no fue ningún pleito", aclaró. La artista insistió en que el fragmento difundido fue sacado de contexto, lo que llevó a una interpretación errónea por parte de los fanáticos.

Kiara Lozano y su relación con las integrantes de Corazón Serrano

Durante un live de TikTok en octubre de 2024, Kiara Lozano, integrante de Corazón Serrano, sorprendió al afirmar que, aunque mantiene un trato cordial, no considera amigas a sus compañeras de la agrupación. "Yo no soy amiga de ninguna de las chicas. Son mis compañeras de trabajo. No son mis íntimas", explicó la cantante. Además, destacó que sus verdaderas amistades se encuentran en la Selva, mencionando a su mejor amiga, Jazmín, quien la ha acompañado desde su infancia.

A pesar de no tener una relación cercana con sus compañeras, Kiara enfatizó la importancia de mantener un ambiente laboral positivo. "De llevarse bien con todas las personas, por supuesto. Y, si se trata del trabajo, pues tienes que saber lidiar con los compañeros del trabajo positivamente", comentó en ese momento.