Ana Claudia Urbina se quiebra al recordar el difícil momento que vivió su gemela tras perder a su bebé: "Ella sueña con ser madre"

La cantante de Puro Sentimiento, Ana Claudia Urbina, reveló en una entrevista reciente lo difícil que fue para ella y su familia enfrentar la pérdida del bebé de su hermana gemela, Ana Lucía Urbina, quien es vocalista de Corazón Serrano. La cantante explicó que siente el dolor de Ana Lucía como propio y que, al igual que su hermana, soñaba con verla convertirse en madre.

La cantante expresó lo mucho que le dolió ver sufrir a su hermana, ya que ambas comparten una conexión especial. “Todo lo que a ella le afecta, a mí me afecta el doble. Me siento tan mal que no la puedo ver sufrir”, aseguró Ana Claudia Urbina, quien perteneció a Corazón Serrano junto con su hermana en 2015.

Ana Claudia Urbina llora por el difícil momento que vivió su hermana Ana Lucía al perder a su bebé

En la emotiva entrevista, Ana Claudia Urbina relató cómo la pérdida del bebé de su hermana fue un golpe devastador para toda la familia. Entre lágrimas y profundamente conmovida, la artista destacó que el sueño de ser madre era uno de los mayores anhelos de Ana Lucía Urbina y que la dura experiencia la afectó profundamente.

“Fue una época muy triste (...) ella sueña con ser madre, y yo sé ese sueño que ella tiene y todo lo que sufrió nos chocó mucho (...) es un ángel, es muy buena", aseguró la hermana gemela de Ana Lucía Urbina.

La cantante de Puro sentimiento, quien es madre de un niño de 8 años, contó que fue muy doloroso enfrentar no solo la pérdida, sino también las críticas hacia su hermana en medio de la tragedia. Sin embargo, aseguró que el apoyo de los seguidores de Ana Lucía Urbina y de su familia fue fundamental para superar este difícil momento. “Gracias a Dios, ahora ella está más tranquila, y sé que le esperan grandes cosas”, agregó con optimismo.

Por su parte, Ana Lucía Urbina mantiene vivo el recuerdo de su bebé, fruto de su relación con Edwin Guerrero, con un emotivo tatuaje que representa el amor eterno de una madre hacia su hijo. La imagen muestra a una madre besando a un pequeño ángel, acompañada de un corazón, símbolo de esperanza y fortaleza en medio del dolor.