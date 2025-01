La influencer y modelo Rosángela Espinoza sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su podcast titulado 'Be Your Best'. Este nuevo proyecto representa la realización de un sueño para la conocida 'Chica Selfie', quien decidió alejarse del programa de competencia 'Esto es guerra' tras ocho años de participación.

A través de sus redes sociales, la licenciada en marketing compartió un emotivo mensaje y un adelanto del contenido que presentará en su podcast, el cual promete centrarse en el desarrollo personal y el crecimiento integral. La influencer compartió detalles de su proyecto en Instagram, en el que publicó fotos y videos del proceso de grabación.

Rosángela Espinoza lanza su podcast y revela de qué trata

Rosángela Espinoza anunció oficialmente el inicio de su carrera como conductora de podcast con 'Be Your Best', un espacio que, según sus palabras, busca inspirar y guiar a las personas en su crecimiento personal. En este nuevo formato, la influencer abordará temas relacionados con el bienestar, el desarrollo personal y la conciencia social. También contará con la participación de invitados especiales que compartirán sus experiencias y consejos para llevar una vida plena y con sentido.

“Siempre he soñado con tener un espacio donde podamos hablar sobre el verdadero crecimiento, un crecimiento que no solo sea personal, sino que abarque todos los aspectos de nuestra vida. No se trata solo de vivir para producir, como máquinas, sino de disfrutar lo que tenemos, valorar cada momento, cuidar de nosotros mismos, de nuestro entorno y, sobre todo, pensar en nuestro futuro”, expresó en su mensaje.

Detrás de cámaras de la grabación del posdcats de Rosángela. Foto: Instagram

El emotivo mensaje de Rosángela Espinoza al anunciar su salida de 'Esto es guerra'

La noticia de su nuevo podcast llega tras su reciente anuncio de que no formará parte de la nueva temporada de 'Esto es guerra'. Rosángela Esinoza reveló que su decisión fue tomada con mucho corazón y aseguró que el reality fue una parte fundamental de su vida. “Es una decisión que tomé con mucho corazón, y espero que puedan entender y respetar. Este programa ha sido una parte muy importante de mi vida, y me llevo los mejores recuerdos y el cariño de todos ustedes”, manifestó.

La modelo también aprovechó para agradecer a su público por el apoyo incondicional a lo largo de los años y dejó abierta la posibilidad de nuevos proyectos en el futuro. “Los voy a extrañar muchísimo, pero estoy segura de que nos volveremos a encontrar en algún momento. ¡Gracias por todo su apoyo siempre!”, concluyó.