'El valor de la verdad' final de temporada 2025: a qué hora y dónde ver la transmisión especial del programa
Beto Ortiz se despide de 'El valor de la verdad' este domingo 28 de diciembre, con una edición especial que promete las confesiones más impactantes de Suheyn Cipriani, 'Cri Cri' y más personajes de la farándula.
'El valor de la verdad' llega a su fin tras una temporada marcada por confesiones que sacudieron a la farándula nacional. Beto Ortiz se despide de su mediático programa en Panamericana TV antes de su retorno a Willax, y lo hace con una edición especial que se emitirá este domingo 28 de diciembre como gran cierre.
Tras la comentada participación del cantante venezolano Guillermo Dávila, quien habló de su hijo peruano Vasco Madueño, el espacio ofrecerá un repaso de los momentos más impactantes que dejaron huella en los televidentes y en la historia reciente de la televisión peruana.
¿A qué hora ver el final de 'El valor de la verdad' 2025?
En su edición final, 'El valor de la verdad' 2025 conservará su horario habitual de las 10.00 p. m. en Perú, inmediatamente después de 'Panorama'. Para quienes siguen el programa desde el extranjero, se ha preparado un listado con los horarios correspondientes según cada país, de modo que puedan conocer a qué hora exactamente ver la transmisión:
- Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 p. m. del domingo 28 de diciembre
- México, Nicaragua y El Salvador: 9.00 p. m. del domingo 28 de diciembre
- Estados Unidos (PST): 7.00 p. m. del domingo 28 de diciembre
- España: 4.00 a. m. del lunes 29 de diciembre
- Bolivia y Venezuela: 11.00 p. m. del domingo 28 de diciembre
- Chile, Argentina y Brasil: 12.00 a. m. del lunes 29 de diciembre.
¿Dónde ver el final de 'El valor de la verdad'?
El último episodio de 'El valor de la verdad' se transmitirá en directo por la señal de Panamericana TV (canal 5 en señal abierta), que emite el espacio conducido por Beto Ortiz, quien en 2026 regresará a Willax con su programa 'Beto a saber' en el marco de las elecciones presidenciales.
Para quienes opten por la experiencia digital, la edición final también estará disponible en el canal oficial de 'EVDLV' en YouTube, con emisión simultánea. La producción promete una noche cargada de los momentos más impactantes de la temporada, entre ellos las confesiones más fuertes de Suheyn Cipriani, Leslie Moscoso, Cristian Martínez Guadalupe 'Cri Cri' —primo de Jefferson Farfán—, entre otros invitados que marcaron la pauta en la televisión nacional.