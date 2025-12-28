HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Regatas: mira en vivo el partido por la Liga Peruana de Vóley
Universitario vs Regatas: mira en vivo el partido por la Liga Peruana de Vóley       Universitario vs Regatas: mira en vivo el partido por la Liga Peruana de Vóley       Universitario vs Regatas: mira en vivo el partido por la Liga Peruana de Vóley      
Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote
Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote     Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote     Nuevo sismo de magnitud 5,1 sacudió Chimbote     
Espectáculos

Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras propuesta de compartir el premio a 'Ruptura del año': "Yo no me tengo que sentar a contar mis intimidades"

Laura Spoya no se quedó callada ante la propuesta de Tilsa Lozano y marcó distancia al asegurar que, a diferencia de la exvengadora, prefiere no exponer su vida privada ni sentarse a contar sus intimidades frente a las cámaras. 

Laura Spoya le responde a Tilsa Lozano Foto: Composición LR
Laura Spoya le responde a Tilsa Lozano Foto: Composición LR

Laura Spoya respondió a Tilsa Lozano luego de que esta propusiera compartir el premio a la ‘Ruptura del año’. La ex Miss Perú no ocultó su incomodidad y, durante la última edición de 'Al sexto día', dejó en claro que, a diferencia de la conductora de 'La noche habla', ella prefiere mantener su vida privada lejos de las cámaras.

Lozano se mostró dispuesta a dividir el reconocimiento con Spoya, tras recordar que ambas atravesaron mediáticas separaciones en 2025. La propuesta no pasó desapercibida para la conductora de un popular streaming quien admitió que el comentario la “picó”.

TE RECOMENDAMOS

LIMPIEZA ENERGÉTICA Y MEDICINA CHAMÁNICA: MITOS, PRÁCTICAS Y VERDAD | ASTROMOOD CON FRANZ MURJAHN

PUEDES VER: Laura Spoya descarta relación sentimental con empresario y explica su vínculo: 'Solo somos amigos'

lr.pe

Laura Spoya le responde a Tilsa Lozano

“Bueno, yo soy una persona picona. Puede ser, sí me funciona la ‘ruptura del año’, pero bueno, por lo menos yo no me tengo que sentar a estar contando mis intimidades en ninguna parte. ¿Lo dije o lo pensé?”, expresó Spoya entre gestos de sorpresa y picardía, en clara alusión a las participaciones de Lozano en El valor de la verdad.

La conductora marcó así una diferencia entre ambas, al señalar que no expone detalles de su vida personal en televisión nacional, a diferencia de la exconejita de Playboy TV, quien en el pasado relató aspectos íntimos en el temido sillón rojo.

PUEDES VER: ¿Quién es José Zafra, el dueño de Cochinola, y qué vínculo tiene con Laura Spoya tras ser captada en casa del empresario?

lr.pe

Tilsa Lozano comparte premio con Laura Spoya

Cabe recordar que Laura Spoya confirmó en mayo de 2025 su separación del empresario mexicano Brian Rullan. En aquel momento, aclaró que la decisión no estuvo relacionada con una infidelidad, sino con motivos personales y familiares, además de dificultades en la relación. También enfatizó que se trataba de un proceso doloroso que prefería mantener en privado para evitar convertirlo en un “circo”.

Por su parte, Tilsa Lozano, al recibir el premio a la ‘Ruptura del año’, aseguró que el trofeo también podía ser para Spoya. “¿Para mí? ¿De qué programa es? Mejor se lo devuelvo a Laurita, también le funciona. Lo podemos compartir, mitad y mitad. Gracias, premio es premio, te lo devuelvo, Laurita, para que lo pongas en tu cuarto”, manifestó entre risas.

Notas relacionadas
José Zafra, empresario vinculado con Laura Spoya, se pronuncia sobre rumores de citas: "Ella es mi pata"

José Zafra, empresario vinculado con Laura Spoya, se pronuncia sobre rumores de citas: "Ella es mi pata"

LEER MÁS
Laura Spoya revela que aconsejó a Abneer registrar el nombre 'Good Time' ante Indecopi, pero excompañeros le ganaron el proceso: "Lo atrasaron"

Laura Spoya revela que aconsejó a Abneer registrar el nombre 'Good Time' ante Indecopi, pero excompañeros le ganaron el proceso: "Lo atrasaron"

LEER MÁS
¿Quién es José Zafra, el dueño de Cochinola, y qué vínculo tiene con Laura Spoya tras ser captada en casa del empresario?

¿Quién es José Zafra, el dueño de Cochinola, y qué vínculo tiene con Laura Spoya tras ser captada en casa del empresario?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre de Dennys Quevedo revela los últimos momentos de su hijo, director de Zafiro Sensual: “Perdió el conocimiento”

Padre de Dennys Quevedo revela los últimos momentos de su hijo, director de Zafiro Sensual: “Perdió el conocimiento”

LEER MÁS
Así fueron los últimos segundos al aire de Bruno Pinasco en Cinescape tras 25 años en pantalla: “Ha sido una gran aventura”

Así fueron los últimos segundos al aire de Bruno Pinasco en Cinescape tras 25 años en pantalla: “Ha sido una gran aventura”

LEER MÁS
Darinka Ramírez asegura que su novio ya matriculó en el colegio a su hija con Jefferson Farfán: “Lo que no hacen otras personas”

Darinka Ramírez asegura que su novio ya matriculó en el colegio a su hija con Jefferson Farfán: “Lo que no hacen otras personas”

LEER MÁS
Fiestas y conciertos de Año Nuevo 2026 en Lima: horarios, precios y dónde comprar entradas

Fiestas y conciertos de Año Nuevo 2026 en Lima: horarios, precios y dónde comprar entradas

LEER MÁS
'El valor de la verdad' final de temporada 2025: a qué hora y dónde ver la transmisión especial del programa

'El valor de la verdad' final de temporada 2025: a qué hora y dónde ver la transmisión especial del programa

LEER MÁS
Fallece Diego Quijano Landaeta, gerente general de ProTv y productor de 'Esto es guerra'

Fallece Diego Quijano Landaeta, gerente general de ProTv y productor de 'Esto es guerra'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Espectáculos

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Son del Duke presenta a la gemela de Ana Lucía Urbina como su nueva integrante: "2026 se viene con fuerza"

Angie Jibaja impacta al revelar que llegó a ganar $/17.000 en Chile y cuenta cómo lo hacía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025