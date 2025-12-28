Laura Spoya respondió a Tilsa Lozano luego de que esta propusiera compartir el premio a la ‘Ruptura del año’. La ex Miss Perú no ocultó su incomodidad y, durante la última edición de 'Al sexto día', dejó en claro que, a diferencia de la conductora de 'La noche habla', ella prefiere mantener su vida privada lejos de las cámaras.

Lozano se mostró dispuesta a dividir el reconocimiento con Spoya, tras recordar que ambas atravesaron mediáticas separaciones en 2025. La propuesta no pasó desapercibida para la conductora de un popular streaming quien admitió que el comentario la “picó”.

Laura Spoya le responde a Tilsa Lozano

“Bueno, yo soy una persona picona. Puede ser, sí me funciona la ‘ruptura del año’, pero bueno, por lo menos yo no me tengo que sentar a estar contando mis intimidades en ninguna parte. ¿Lo dije o lo pensé?”, expresó Spoya entre gestos de sorpresa y picardía, en clara alusión a las participaciones de Lozano en El valor de la verdad.

La conductora marcó así una diferencia entre ambas, al señalar que no expone detalles de su vida personal en televisión nacional, a diferencia de la exconejita de Playboy TV, quien en el pasado relató aspectos íntimos en el temido sillón rojo.

Tilsa Lozano comparte premio con Laura Spoya

Cabe recordar que Laura Spoya confirmó en mayo de 2025 su separación del empresario mexicano Brian Rullan. En aquel momento, aclaró que la decisión no estuvo relacionada con una infidelidad, sino con motivos personales y familiares, además de dificultades en la relación. También enfatizó que se trataba de un proceso doloroso que prefería mantener en privado para evitar convertirlo en un “circo”.

Por su parte, Tilsa Lozano, al recibir el premio a la ‘Ruptura del año’, aseguró que el trofeo también podía ser para Spoya. “¿Para mí? ¿De qué programa es? Mejor se lo devuelvo a Laurita, también le funciona. Lo podemos compartir, mitad y mitad. Gracias, premio es premio, te lo devuelvo, Laurita, para que lo pongas en tu cuarto”, manifestó entre risas.