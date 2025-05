Janet Barboza critica a Alejandra Baigorria por no defender a su madre de manera pública: “La agresión no se justifica”

El reciente conflicto familiar entre Alejandra Baigorria, su madre Verónica Alcalá y su hermana Thamara Medina ha generado controversia. Alejandra, quien prefirió mantener el tema en privado, afirmó que se trataba de un asunto delicado que debía resolverse entre las partes involucradas, sin afectar a otros. Según la empresaria, el conflicto no debía ser expuesto públicamente, ya que se trataba de un problema interno que debería solucionarse de manera personal.

Sin embargo, Janet Barboza expresó su desacuerdo con la postura de Alejandra y destacó la importancia de defender a la madre en situaciones como estas. Para Barboza, una madre es sagrada, y cualquier agresión hacia ella debería ser rechazada sin reservas, especialmente si la hija está al tanto de la situación. La conductora opinó que Baigorria debería haber sido más firme y clara en su rechazo ante el maltrato hacia su madre.

PUEDES VER: Onelia Molina comparte salida con Macarena Vélez tras última entrevista de Alejandra Baigorria y deja emotivo mensaje

Críticas de Janet Barboza sobre la postura de Alejandra Baigorria

En sus declaraciones, Barboza comentó que las palabras de Alejandra le resultaron insatisfactorias, pues se esperaba una defensa pública más contundente ante la agresión que sufrió su madre. Según la conductora, una madre no debe ser dejada en segundo plano, especialmente cuando es víctima de humillación o violencia por parte de un miembro de la familia.

Por su parte, el psicólogo invitado añadió que, en situaciones como estas, el hecho de no defender a la madre podría indicar que existe un problema más profundo entre madre e hija. Según él, cuando no se muestra apoyo total hacia una figura materna, es posible que haya una relación conflictiva no resuelta entre ellas.

Barboza comentó que las palabras de Alejandra le resultaron insatisfactorias, pues se esperaba una defensa pública más contundente ante la agresión que sufrió su madre. Foto: composición LR/ América Hoy

Alejandra Baigorria debe dar ejemplo como hermana mayor

El llamado de atención de Janet Barboza también estuvo dirigido a la responsabilidad de Alejandra como hermana mayor. La conductora de televisión señaló que, como adulta, Baigorria debería haber intervenido de manera más directa y firme en este tipo de situaciones. Para la conductora, aunque la agresión fue cometida por la hermana menor, Alejandra tenía la obligación de marcar límites claros y ser un ejemplo de liderazgo familiar.