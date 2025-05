En la última emisión de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina volvió a arremeter contra Alejandra Baigorria tras su reciente entrevista en la que habló sobre la polémica conversación con Mario Irivarren. En el vídeo que se hizo viral, ambos mencionan a Vania Bludau mientras Onelia Molina estaba presente a pocos metros.

Ante los cuestionamientos en su contra, Alejandra intentó justificar sus palabras, asegurando que su intención era evitar que la gente se sintiera incómoda, pero su explicación no convenció a Magaly. La conductora de ATV no dudó en calificar, nuevamente, a la empresaria de "alcahueta", argumentando que le faltó el respeto a Onelia Molina al intentar juntar a la expareja.

Magaly Medina critica las declaraciones de Alejandra Baigorria

Magaly Medina no dudó en cuestionar las declaraciones de Alejandra Baigorria en su última entrevista en 'Esta noche', en la que la empresaria intentó justificar su comportamiento durante la polémica con Mario Irivarren y Onelia Molina. Alejandra alegó que no era culpable de iniciar el conflicto, argumentando que no se debería involucrar a un tercero en un asunto de pareja.

Sin embargo, Magaly respondió contundentemente, acusando a Alejandra de querer lavarse las manos. “¿Cómo puede ella decir tan alegremente librarse de algo que sí tuvo la culpa? Porque ella sí se portó como una alcahueta, porque eso es alcahuetería”, expresó la popular 'Urraca'.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' continuó criticando a Alejandra, asegurando que su actitud había sido inapropiada y deshonesta al involucrarse en la relación de Onelia Molina y Mario Irivarren. “Y ya ves que la alcahuetería, cuando nos metemos en una relación de dos, por más mal que te caiga Onelia, tú no puedes. Tú tienes que respetar la decisión de tu amigo y no venir como la bruja de la historia a tratar de ver cómo crear una cierta discordia, porque eso fue lo que hiciste. Tú agarraste, tiraste la piedra y escondiste la mano, pero eso es de cobardes”, dijo con firmeza Medina.

Alejandra Baigorria habló sobre la conversación con Mario Irivarren

Alejandra Baigorria rompió su silencio en 'Esta noche' al ser consultada sobre el video viral protagonizado por Mario Irivarren y ella, en el que se menciona a Vania Bludau mientras Onelia Molina estaba cerca. En su explicación, Alejandra recordó sus palabras durante la conversación: “Atrás está Vania y no sé qué hacer, que fue literal las dos palabras que yo dije”. En el video, Mario le dice a Alejandra que llamará Vania al día siguiente, lo que generó controversia y muchos tacharon de ‘alcahuete’ a la empresaria por su intervención en la situación.

La esposa de Said Palao intentó justificar su actitud, explicando que mencionó el tema de Vania porque sentía que los presentes podían sentirse incómodos con la situación. “Meter a un tercero en una relación de dos está de más. Siempre quieren buscar al culpable, pero si analizan las cosas como son, me parece una ridiculez”, dijo, descartando cualquier responsabilidad en la polémica. “Yo no tengo nada que ver. Fue una conversación de amigos. No hay nada de malo. Ya es algo personal de ellos como pareja que tienen que resolver”, añadió.