A pesar de estar alejada de la televisión, Rosángela Espinoza anunció hace un par de semanas que está preparando todo para estrenar su podcast, el cual promete centrarse en el desarrollo personal y el crecimiento integral. Ante ello, se le consultó a Michelle Soifer si asistiría al programa de su excompañera de ‘Esto es guerra’.

Aunque nunca se han mostrado como amigas íntimas, Michelle Soifer señaló que no tiene problemas en asistir al podcast de Rosángela Espinoza, pero no dudó en mandar un particular mensaje sobre su posible participación: “No vaya a ser que la opaque”.

Michelle Soifer sobre el podcast de Rosángela

Después de que Rosángela Espinoza anunció el estreno de su podcast, las cámaras de ‘Más espectáculos’ consultaron a Michelle Soifer si asistiría al programa de su excompañera.

“Por supuesto, si es que querrá invitarme. No vaya a ser que la opaque, jajaja. No, Rocha, tú sabes. Call me, baby (Llámame, bebé)”, señaló entre risas. Asimismo, el reportero le consultó si realmente iría al podcast, a lo que Michelle Soifer aceptó esta posibilidad: “Sí, sí iría. Claro, la Rocha es un amor-odio que nos tenemos. Yo la quiero”.

Cabe señalar que Michelle Soifer resaltó que el podcast podría ser un espacio para revelar secretos de ambas. “Yo creo que nos diríamos nuestras verdades. Claro, para eso es el podcast, para decir las cosas. En la tele hay que tener un poquito de filtro, pero en un podcast no”, mencionó en la entrevista.

¿Karen Dejo podría asistir al podcast?

Por otro lado, Karen Dejo también fue consultada sobre la posibilidad de que asista al podcast de Rosángela Espinoza, donde no dudó en mandarle un consejo.

“Bueno, yo sí iría, pero solamente le sugiero a Rosángela que practique bastante, porque algunas veces cuando le dicen que hable, no lo hace bien. Pero ella es marketera. Mira, cualquier cosa que haga, hasta yo dudo que lo hace a propósito, para que hablen de ella, alucina”, mencionó la participante de ‘Esto es guerra’.