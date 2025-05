Said Palao, conocido chico reality, volvió a ser el centro de atención luego de su reciente matrimonio con la empresaria Alejandra Baigorria. Las críticas no tardaron en llegar desde las redes sociales, donde muchos afirmaron que su relación no duraría mucho, pese a haber formalizado su compromiso. Además, varios tarotistas se atrevieron a hacer predicciones sobre su futuro, lo que no pasó desapercibido para el hermano de Austin Palao, quien decidió responder a las críticas con contundentes palabras.

Said Palao defiende su matrimonio con Alejandra Baigorria

En una reciente aparición en el programa 'Esta noche', Said Palao expresó su incomodidad ante los comentarios sobre su relación. "Mucha gente habla y lanza su cartita desde que comenzamos. Primero nos dijeron que nuestra relación no pasaría de un mes, luego que no duraríamos más de un año, después decían 'estos no van a convivir nunca', y convivimos. Luego, afirmaron que a Alejandra no le iban a pedir la mano, la llamaron 'la mujer del proceso', dijeron que nunca se casaría ni le pedirían la mano, y aquí estamos, casados. Ahora dicen que nunca tendrá hijos, pero ya estamos acostumbrados", comentó visiblemente molesto, pero tranquilo en su defensa.

El participante de 'Esto es guerra' continuó dejando claro que las opiniones externas no afectan su relación. "Lo único bueno es que ahora nos dan 2 o 3 años más, eso quiere decir que vamos a durar muchísimo. Entre más mala vibra nos tiren, para nosotros mejor, se convierte en cosas buenas. Todos pueden opinar, pero entre cuatro paredes sabemos cómo va nuestra relación", afirmó Said.

El hermano de Austin Palao también se refirió a los comentarios sobre su enamoramiento y cómo ha cambiado la percepción pública tras su boda con Alejandra Baigorria. "Antes decían que no estaba enamorado, ahora después de la boda todos dicen que estoy enamorado. Yo ya no puedo ir en contra de lo que piense la gente, a mí no me afecta lo que piensen. Vivo mi realidad, y si estoy feliz con Ale, va a seguir para adelante, eso nos compete a nosotros. Yo amo a Ale a mi manera, a mi forma, como mi personalidad lo permite y con mis limitaciones", concluyó Said Palao.