Rosángela Espinoza fue sorprendida en plena transmisión en vivo cuando los conductores de 'América hoy' le preguntaron sobre la 'polémica' foto que protagonizó junto a Christian Cueva. La imagen, difundida en 2024 por 'Amor y fuego', la muestra en una habitación con el futbolista mientras viste la camiseta del São Paulo, equipo en el que él jugó entre 2016 y 2018.

Ante la insistencia de Janet Barboza, la modelo no pudo ocultar su incomodidad y rechazó dar explicaciones sobre su vida privada. Además, negó haber tenido una amistad con el popular 'Aladino' y pidió que se deje de hablar del tema. "Son casi nueve años y siguen con lo mismo", declaró la exchica reality.

Rosángela Espinoza responde en vivo sobre foto con Christian Cueva

Rosángela Espinoza fue invitada al programa 'América hoy', sin imaginar que sería confrontada con preguntas sobre la fotografía que la vincula con Christian Cueva. Janet Barboza, conductora del programa, le consultó directamente sobre la imagen en la que aparece junto al futbolista en una habitación.

La modelo, visiblemente incómoda, intentó desmarcarse del tema y manifestó su fastidio por la insistencia en revivir la controversia. "Son 9 años que han pasado y siguen con ese tema. En enero de 2017 entré a 'Esto es guerra' y ya son casi 9 años que sigo en la televisión, y siguen con el tema. Ya por favor, suéltenme. Uno va creciendo, va madurando", declaró.

Cuando Janet Barboza le preguntó si se arrepentía de esa "amistad", Rosángela Espinoza respondió tajante: "Nunca hubo una amistad, como dije". Pese a la insistencia de la conductora, la modelo evitó seguir hablando al respecto y destacó sus logros personales y profesionales. "Yo ya me gradué, soy licenciada, he logrado mis sueños, mis objetivos. No tengo por qué dar explicaciones de mi vida pasada y privada", enfatizó.

La fotografía que generó la polémica fue expuesta en 2024 en el programa 'Amor y Fuego', en medio de las declaraciones de Pamela López, esposa de Christian Cueva, quien reveló una lista de mujeres con las que el futbolista habría tenido vínculos. En la imagen, se observa a Rosángela Espinoza y a Christian Cueva sonriendo para la cámara, mientras la modelo luce la camiseta del São Paulo.