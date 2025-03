Mientras que Juan Ichazo oficializó su relación con Macarena Vélez hace días, Johana Cubillas al parecer hizo lo mismo en sus redes sociales, al mostrar que está en coqueteos con un joven que radica en el extranjero. Sin embargo, salió a la luz que el nuevo galán de la ‘Nena’ Cubillas tiene un pasado cuestionable, por lo que ella se pronunció sobre esto.

Según lo que detalló Johana Cubillas en un enlace en vivo con ‘Magaly TV, la firme’, se emocionó al presumir a su nuevo saliente, señalando que no era el momento adecuado. “Esto lo hice porque me ganó el impulso del momento, la ilusión”, detalló la joven.

‘Nena’ Cubillas admite que se ilusionó

Este lunes 24 de marzo, Johana Cubillas se enlazó en vivo con el programa ‘Magaly TV, la firme’, donde habló sobre sus problemas con Juan Ichazo. Sin embargo, también se pronunció sobre el vínculo que tiene actualmente con Ivan Mauricio Orloff Sovero, un joven que radica en el extranjero y sería su actual saliente.

“Me aceleré, me emocioné, lo subí muy rápido, no lo debí haber hecho. A veces actúo por impulso y está mal. Admito mis errores, totalmente. Además he involucrado a Ivan y a su familia, que no se lo merecen, han sacado su pasado, no se lo merece en lo absoluto”, detalló la ‘Nena’ al inicio.

Fue ahí donde Magaly Medina le recordó a Johana Cubillas, que su actual saliente hace años fue detenido por transportar droga, por lo que ella no dudó en defenderlo.

“Igual eso ha pasado hace 20 años y todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida, ha rehabilitarse y a ser una mejor persona, pero lo que yo digo es que el error que he cometido es acelerarme y avanzar tan rápido”, agregó.

¿Sintió celos por la nueva relación de Juan Ichazo?

Por otro lado, Johana Cubillas aclaró que no presumió a su actual saliente por un tema de celos hacia su expareja, Juan Ichazo.

“No, en realidad esto lo hice porque me ganó el impulso del momento, la ilusión. La verdad es que yo he estado 7 años con Juan y hemos terminado, ha pasado tiempo. Me ilusioné, me llamaron y lo publiqué muy rápido. Es mi error, lo admito, totalmente. No debí haberlo hecho, no debí haberlo publicado tan rápido, pero me ganaron las emociones en ese momento, a cualquiera le pasa, creo, porque es la ilusión del momento”, concluyó.