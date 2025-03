Este lunes 13 de marzo, Juan Ichazo y Johana ‘Nena’ Cubillas protagonizaron una fuerte discusión en el programa ‘Magaly TV, la firme’, donde comentaron sobre la manutención de sus hijos, deudas económicas y supuestas amenazas relacionadas con la difusión de videos íntimos. Sin embargo, horas después la influencer se pronunció en sus redes sociales: “Un show horrible todo esto que viene pasando, del que me hago cargo porque me involucré”.

Según lo que comentó Johana Cubillas en sus redes sociales, ya no volverá a hablar sobre Juan Ichazo y tampoco expondrá sus problemas, por lo que espera conciliar con su expareja lo antes posible por el bienestar de sus hijos.

Comunicado de Johana Cubillas

A través de su cuenta en Instagram, Johana Cubillas esta madrugada luego de su entrevista en el programa de Magaly Medina, compartió un contundente comunicado para asegurar que no volverá a brindar más declaraciones sobre Juan Ichazo, su expareja. Asimismo, la ‘Nena’ mencionó que espera llegar a un acuerdo con el argentino.

“Me hago cargo de todo esto que viene pasando y es un espanto para mí como mamá, para mi salud mental y en consiguiente para mis hijos. No me llamen más de ningún lado porque no voy a volver a declarar nunca más sobre el padre de mis hijos, con el cual espero llegar a un acuerdo cuanto antes y podamos conciliar y divorciarnos lo antes posible”, señaló.

Sin embargo, Johana Cubillas dejó en claro que la situación se le escapó de las manos, por lo que no dudó en hacer un mea culpa por toda la polémica que surgió en los últimos días.

“Un show horrible todo esto que viene pasando, del que me hago cargo porque me involucré. Esto no va para nada conmigo y a mis seguidores, familia y amigos les pido disculpas por tener que soplarse todas estas estupideces y bajezas”, concluyó al respecto.

Comunicado de Johana Cubillas sobre su situación. Foto: Instagram

Johana Cubillas y Juan Ichazo se pelean en vivo

Este lunes 24 de marzo en el programa de Magaly Medina, Juan Ichazo hizo una impactante revelación al informar que, hace tres años, entregó 30.000 dólares a Johana Cubillas para respaldar su negocio.

Además, Juan Ichazo mencionó un reciente depósito de 30.000 soles destinado a su emprendimiento de bikinis. No obstante, el argentino también expresó su preocupación al señalar que Johana Cubillas no ha cumplido con el reembolso de los préstamos bancarios que ambos contrajeron, lo que ha desencadenado un conflicto financiero entre ellos.