La hija del histórico futbolista peruano Teófilo Cubillas, conocida como 'Nena' Cubillas, sorprendió en redes sociales luego de responder contundentemente a un seguidor que le pidió ayuda para tomarse una foto con su padre. La influencer no dudó en expresar que no tiene ninguna relación con el exfutbolista desde hace 18 años, dejando claro que no puede ayudar con quienes desean conocerlo.

El tenso momento se dio durante una ronda de preguntas que Johana Cubillas lanzó en su cuenta de Instagram, en el que sus seguidores aprovecharon para consultarle diversos temas. Sin embargo, una de las interrogantes llamó especialmente la atención: “¿Cómo podemos llegar a sacarnos una foto con el gran Teófilo?”. La respuesta de la empresaria no tardó en llegar y sorprendió a muchos por su sinceridad.

'Nena' Cubillas responde a fans que le piden foto con Teófilo Cubillas

Ante la pregunta sobre cómo podrían lograr una foto con el legendario exjugador peruano, Johana Cubillas respondió de manera contundente: “Esto me lo preguntan bien seguido. Chicos, yo no hablo de mi papá hace 18 años, no me pidan que los ayude con nada que tenga que ver con él porque no tenemos relación alguna. Si pudiera ayudarlos lo haría encantada, pero la realidad es esta”.

El trasfondo de esta situación radica en los problemas familiares que han marcado la vida de Johana Cubillas. Hace 12 años, la hija del ídolo peruano presentó una demanda de alimentos contra su padre. A pesar de que la justicia falló a favor de la influencer, el exfutbolista, quien reside en Estados Unidos, nunca cumplió con el pago estipulado por el Poder Judicial.

Fuerte respuesta de Johana Cubillas. Foto: Instagram

¿Qué ha sido de la vida de Teófilo Cubillas, el ídolo del fútbol peruano?

Tras su retiro en 1986, Teófilo Cubillas ha mantenido una vida estrechamente vinculada al deporte y al fútbol peruano. Actualmente reside en Estados Unidos, donde ejerce como embajador del fútbol peruano en eventos internacionales, destacándose en competencias organizadas por la Conmebol, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Además, ha trabajado como comentarista deportivo, aportando su análisis en torneos de gran relevancia como la Copa América y el Mundial.

Recientemente, 'El Nene' participó en la gala del sorteo del Mundial de Clubes 2025 organizado por la FIFA, reafirmando su compromiso con el deporte y su papel como referente del fútbol peruano en el extranjero. A lo largo de los años, Cubillas ha demostrado que su pasión por el fútbol sigue intacta, manteniéndose activo en el ámbito deportivo y representando a Perú ante el mundo.