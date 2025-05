En los días finales de su vida, Mario Vargas Llosa no solo dejó un legado literario imponente, sino también gestos profundamente humanos que marcaron a su familia. El reconocido escritor peruano, Premio Nobel de Literatura, falleció el pasado 13 de abril a los 89 años, rodeado por sus seres queridos en Lima. Entre los momentos más significativos de su despedida, se encuentra una carta dirigida a su nieto Leandro y una pregunta íntima que le hizo a su esposa, Patricia Llosa, reflejo de una historia de amor que atravesó décadas.

La revelación la hizo su hijo, el ensayista y periodista Álvaro Vargas Llosa, en una entrevista con el diario El Comercio. Según relató, su padre conservó hasta el final una lucidez emocional que lo llevó a expresarse con ternura, incluso cuando su estado físico era crítico. La carta a Leandro y la pregunta a Patricia muestran una faceta íntima y humana del autor de La ciudad y los perros, que pocas veces había sido expuesta al público.

La íntima pregunta de Mario Vargas Llosa a su esposa Patricia antes de fallecer

Durante los últimos días de vida del novelista, su círculo familiar más cercano se reunió para acompañarlo. En ese contexto, Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa compartieron momentos de profunda conexión emocional. Uno de esos episodios fue revelado por Álvaro Vargas Llosa, hijo del Nobel, quien relató que su padre, ya debilitado por la enfermedad, le preguntó a su esposa: “Patricia, ¿estás enamorada?”.

Aunque Álvaro no presenció directamente ese instante —según contó entre risas—, aseguró que su madre nunca necesitó darle una respuesta verbal. “Ella no me lo dijo, pero no hacía falta: sus actos durante todo este tiempo hablan por sí solos”, declaró. La pregunta, cargada de afecto, cobra mayor significado si se toma en cuenta la historia que compartieron y los altibajos que vivió su relación.

Esta escena final evidencia la necesidad de cerrar el ciclo de su vida con claridad emocional. Para muchos, representa una suerte de epílogo sentimental a su biografía, marcada por la literatura, los viajes, los reconocimientos y también por los vaivenes de su vida personal.

Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa: un repaso a su historia de amor

La historia de amor entre Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa comenzó a principios de los años 60, cuando ella tenía 15 años y él, 25. En ese entonces, el escritor vivía en París con su primera esposa, Julia Urquidi, tía política de Patricia. Tras un proceso polémico de separación, el autor se unió sentimentalmente con Patricia y, en 1965, contrajeron matrimonio. De esa unión nacieron tres hijos: Álvaro, Gonzalo y Morgana.

Durante más de cinco décadas, Patricia fue un pilar en la vida de Mario Vargas Llosa, acompañándolo en sus viajes, sus proyectos y sus desafíos creativos. En su discurso durante la entrega del Premio Nobel de Literatura en 2010, el escritor dedicó palabras especialmente emotivas a su esposa: “Si no fueras tú, me habría desmoronado hace mucho tiempo”.

Isabel Preysler y el declive en la relación de Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa

Sin embargo, en 2015 la pareja atravesó una ruptura pública tras el inicio de la relación de Mario con Isabel Preysler, figura mediática española. Esta nueva etapa sentimental provocó una fuerte sacudida en la familia y marcó el final de su convivencia con Patricia. Durante los siete años siguientes, ambos mantuvieron caminos separados, hasta que en 2022 comenzaron a surgir rumores de reconciliación.

La separación de Isabel Preysler reavivó el vínculo entre Mario y Patricia. En sus últimos meses, ella se convirtió nuevamente en su principal compañía y soporte. Estuvo a su lado en Lima durante sus días más frágiles, demostrando una lealtad que traspasó los años y las diferencias. La pregunta final que le hizo Mario a Patricia no solo resume una vida de emociones compartidas, sino que también simboliza un reencuentro emocional que marcó el final de su historia juntos.