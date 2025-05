Tras la muerte de Mario Vargas Llosa, ocurrida el pasado 13 de abril, su hijo Álvaro Vargas Llosa rompió el silencio y compartió emotivos detalles sobre los últimos días del Nobel peruano. En una reciente entrevista, el periodista no solo habló del dolor familiar, sino que también abordó directamente los rumores que han circulado respecto a la supuesta causa de su fallecimiento.

Aunque no mencionó directamente a Jaime Bayly, Álvaro fue enfático al rechazar versiones no oficiales y pidió al público no dejarse llevar por especulaciones sobre la muerte de su padre. “Aconsejo no prestar oídos a nadie que no haya tenido acceso a mi padre o a mi familia”, expresó con firmeza, dejando en evidencia su incomodidad por aquellas afirmaciones que, según él, distorsionan la verdad y afectan el recuerdo de su padre.

Álvaro Vargas Llosa aclara cuál fue la verdadera causa de muerte de su padre

En una entrevista reciente, Álvaro Vargas Llosa desmintió categóricamente las versiones que apuntaban a que su padre, Mario Vargas Llosa, falleció a causa de un tipo de cáncer, especialmente las declaraciones de Jaime Bayly, quien había sugerido que el Nobel de Literatura padecía un “cáncer hematológico”.

En diálogo con El Comercio, el ensayista explicó que, si bien el escritor peruano presentaba un cuadro de salud delicado, no padecía leucemia, como se había insinuado. “Mi padre no murió de leucemia, enfermedad en la que la médula produce una cantidad excesiva de blastos. No era su caso. Lo que tenía era unas defensas muy bajas que lo hacían propenso a infecciones de distinto tipo”, puntualizó.

El hijo mayor de Mario Vargas Llosa también se refirió al progresivo deterioro físico que sufrió su padre durante los últimos meses de vida, aclarando que la causa final fue una neumonía que su cuerpo ya no pudo resistir. A esta condición se sumó una insuficiencia cardíaca, lo que agravó aún más su estado. Según relató, la familia ya tenía claro que una infección en algún momento podría sobrepasar su capacidad de recuperación. “Finalmente, la última neumonía le hizo estragos y fue definitiva”, explicó, dejando en claro que no existía una enfermedad secreta como se había insinuado, sino una serie de complicaciones propias de un organismo debilitado.

¿Qué dijo Jaime Bayly sobre la causa de muerte de Mario Vargas Llosa?

En un video publicado en su canal de YouTube, Jaime Bayly compartió lo que, según él, sería la verdadera causa de la muerte de Mario Vargas Llosa. El periodista contó que en julio de 2024 recibió un correo de un desconocido en Madrid que encendió sus sospechas. El remitente, de apellido Carrera, afirmaba que su esposa recibía quimioterapia en la Fundación Jiménez Díaz, donde coincidieron varias veces con el Nobel. “Él va al departamento de hematología, él va a la zona reservada para pacientes que tienen cáncer hematológico”, le habría dicho el informante.

Bayly también cuestionó la versión oficial dada por Enrique Ghersi, abogado y amigo cercano del escritor, quien afirmó que Vargas Llosa falleció por neumonía. Aunque no negó esta condición, Bayly sostuvo que fue solo la consecuencia de una enfermedad más grave. “Murió de neumonía, pero no es exactamente cierto que estaba sano”, expresó. Según él, el autor de 'La ciudad y los perros' padecía un cáncer hematológico incurable. “Ese cáncer en la sangre no tenía un tratamiento (…) y quizá la neumonía lo termina de matar, ¿no es cierto? Pero es porque tenía un cáncer en la sangre”, concluyó.