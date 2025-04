La muerte de Mario Vargas Llosa, a los 89 años, ha dejado una huella importante en el mundo literario y en todo el Perú. Acompañado por sus hijos, nietos y su exesposa, el Nobel peruano se despidió dejando no solo un legado literario inmenso, sino también una vida personal que ha sido objeto de atención pública. Un episodio especialmente conmovedor de sus últimos días ha sido revelado por el escritor y periodista Jaime Bayly, quien ha seguido de cerca los años finales del autor de 'La ciudad y los perros'.

En un reciente video para su canal de Youtube, Bayly compartió recientemente un episodio conmovedor protagonizado por Patricia Llosa, exesposa de Vargas Llosa, quien habría tenido un gesto profundamente humano y generoso con él antes de su partida: lo perdonó. Este acto de reconciliación cierra un capítulo complejo de la vida del escritor, marcada por su mediática relación con Isabel Preysler, con quien estuvo desde 2015 hasta su separación definitiva en 2022, y su posterior reencuentro con su familia y, especialmente, con Patricia, la mujer que lo acompañó durante gran parte de su vida.

Patricia Llosa perdonó a Mario Vargas Llosa

En los últimos años de su vida, Mario Vargas Llosa estuvo cerca de su familia, especialmente de sus hijos y de su exesposa, Patricia Llosa. Aunque se divorciaron en 2016 después de que el escritor comenzara una relación con Isabel Preysler, retomaron el contacto tras su separación de 'La reina de corazones' y lograron construir un vínculo más sereno. Según Jaime Bayly, en sus últimos días, Vargas Llosa regresó al departamento de Patricia en Lima, donde finalmente falleció.

“Me parece que él no estaba tan convencido de que Patricia lo iba a perdonar. Ya habían firmado el divorcio en 2016, y Patricia se había quedado con el apartamento en Barranco, Lima, donde ha muerto Mario. Por eso, cuando cierta prensa despistada dice que Vargas Llosa murió en su casa limeña. No, Vargas Llosa murió en el apartamento de Patricia, de quien se divorció y que era su exesposa. Él ha muerto en la casa de su exesposa, Patricia lo perdonó y le permitió volver a la casa, que ya no era de ambos, que era de ella", relató Bayly.

Además, el escritor y periodista resaltó el gesto de la exesposa de Mario Vargas Llosa como una muestra de gran nobleza: “A veces los genios se equivocan y hacen tonterías, y a veces las mujeres de los genios, como en este caso Patricia Llosa, son más geniales que los genios mismos. A pesar de la vanidad, el orgullo y el ego pisoteados, esa persona es capaz de sobreponerse, de levantarse en pie y encontrar unas reservas de nobleza para decir: 'Quizás ya no te amo, pero te perdono. Eres mi amigo y quiero que mueras a mi lado'”, sentenció.

¿Por qué se separaron Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler?

En otro momento, Jaime Bayly reveló algunas de las decisiones equivocadas que Mario Vargas Llosa tomó a lo largo de su vida, una de ellas siendo su relación con Isabel Preysler. Según Bayly, el escritor dejó a Patricia Llosa tras 50 años de matrimonio para iniciar un romance con la socialité española, lo que le valió una constante exposición mediática. Sin embargo, a lo largo de los siete años de su relación, Vargas Llosa comenzó a desilusionarse con el estilo de vida de Preysler, lo que finalmente llevó al término de su relación en 2022.

Bayly asegura que, aunque algunos especulan que Vargas Llosa terminó con Preysler debido a su enfermedad, la verdadera razón parece ser que ya no la amaba. El escritor habría dejado a Isabel después de que ella no lo acompañara al hospital durante su grave enfermedad por coronavirus. Además, según Bayly, Vargas Llosa se cansó del mundo frívolo que la socialité le imponía, especialmente de las exclusivas que ella quería venderle a los medios. “Mario no quería ser parte de toda esa civilización del espectáculo”, explicó Bayly, señalando que el escritor se sentía atrapado en un circo mediático, cuando él era “un grandísimo escritor, un intelectual y un pensador formidable”.