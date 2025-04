Alejandra Baigorria está de luna de miel con Said Palao. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/Captura/YouTube

Alejandra Baigorria está de luna de miel con Said Palao. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/Captura/YouTube

La boda de Alejandra Baigorria dejó más de una polémica en la farándula peruana. Uno de los momentos más álgidos se difundió en 'Amor y fuego', ya que el programa de espectáculos difundió unas impactantes imágenes en las cuales se ve a Thamara Medina, hermana de la empresaria de Gamarra, agrediendo a su madre, Verónica Alcalá. Asimismo, 'Magaly TV, la firme' mostró nuevas imágenes de la gresca en la que estuvieron involucrados su suegro, Steve Palao y Patricio Parodi, exintegrante de 'Esto es guerra'.

Estos incidentes opacaron el matrimonio Baigorria - Palao, por lo que, desde sus redes sociales y poco antes de partir de luna de miel, Alejandra decidió romper su silencio y habló por primera vez sobre estos momentos controversiales. Fiel a su estilo, la exchica reality restó importancia y aseguró que no se centra en las críticas. "La verdad no me importa nada lo que pueda decir el mundo entero, pero esta boda fue mágica, maravillosa", expresó.

Las fuertes declaraciones de Alejandra Baigorria tras su boda con Said Palao

Para Alejandra Baigorria, las polémicas imágenes que circulan en redes y se difundieron en diversos programas de espectáculos, no podrán empañar su celebración tras su matrimonio con Said Palao. "Soy la mujer más feliz del mundo, ver a mi esposo guiarme en el baile, porque yo estaba muy nerviosa. Él se aprendió todas las coreografías, la verdad es que hicimos lo que quisimos", indicó la empresaria peruana.

Asimismo, resaltó que se divirtió en todo momento y, aparentemente, no se habría enterado de las polémicas que rodearon su matrimonio: la agresión de su hermana a su madre Verónica Alcalá y la pelea en la que estuvo involucrado su suegro Steve Palao y el exintegrante de 'Esto es guerra', Patricio Parodi.

"Estuvimos con nuestras familias, amigos. La verdad es que tengo las mejores fotos, los mejores amigos, la mejor boda. La verdad, lo más importante para mí: es que yo estoy feliz, en ningún momento la pase mal, todo el tiempo me la pase riéndome”, sentenció Alejandra Baigorria.