A solo una semana del matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao, la polémica no cesa. Esta vez, quien rompió su silencio fue Tepha Loza, exintegrante de 'Esto es guerra' y hermana de Melissa Loza, al declarar públicamente por qué no asistió a la comentada boda. Durante su aparición en el programa 'Entrometidos', conducido por Gian Piero Díaz, la modelo reveló que fue bloqueada en redes sociales por los recién casados.

La ausencia de Tepha Loza en el enlace generó especulaciones, especialmente porque Melissa Loza sí estuvo presente en el evento, realizado el pasado 26 de abril. La joven influencer decidió aclarar la situación, asegurando que jamás recibió una invitación y aseguró que el motivo estaría ligado a su cercana amistad con Macarena Vélez, expareja de Said Palao.

¿Por qué Tepha Loza no fue invitada al matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao?

Frente a las cámaras del programa 'Entrometidos', Tepha Loza dio detalles sobre su inesperada exclusión del evento, indicando que el distanciamiento fue evidente desde el inicio de los preparativos del matrimonio entre Alejandra Baigorria y Said Palao. "Para empezar, antes de la invitación, primero me bloquearon", afirmó Tepha ante la sorpresa del conductor Gian Piero Díaz.

La exguerrera comentó que pensó que, pese a todo, podría ser invitada debido a la relación profesional que compartieron en televisión: "Comenzaron con el tema del matrimonio y yo dije: 'Ahí me invitarán de repente', como hemos sido compañeros del programa".

Al ser consultada sobre quién tomó la decisión de bloquearla, fue clara al decir: "Los dos (Alejandra y Said) y yo no les he hecho absolutamente nada". Sin embargo, especuló sobre una posible causa: "De repente, yo me imagino que es porque yo tengo una amistad con Macarena Vélez. Puede ser que sea por ahí", sugirió, haciendo referencia a la expareja del ahora esposo de la empresaria.

Durante la conversación, Gian Piero bromeó con el tema, diciendo: "Puede ser que tú puedas llegar con el chisme directo de primera mano", a lo que la hermana de Melissa Loza respondió entre risas: "O también rajar un poquito por ahí". A pesar del distanciamiento con los novios, no escatimó en halagos hacia el evento: "A mí me pareció espectacular. Ella estuvo como una princesa", concluyó.