Mamá de Said Palao ha llamado la atención tras la boda y revelan la diferencia de edad con Steve Palao. Foto: Composición LR/difusión

María Rosa Castro, madre de Said Palao, sorprendió a todos con su apariencia juvenil durante su aparición en la boda de su hijo con Alejandra Baigorria. Muchos en redes sociales no dejan de preguntarse cuántos años tiene la mamá de Said Palao, impresionados por lo bien que luce y enviándole todo tipo de elogios por su belleza.

Ante esta duda, también ha salido a la luz una inesperada diferencia de edad entre María Rosa Castro y su expareja, Steve Palao, lo que ha dejado a varios sorprendidos. Esta revelación ha causado gran revuelo y generado más interés sobre la vida personal de la familia Palao, quienes continúan siendo figuras muy recurrentes en el mundo del espectáculo.

¿Cuántos años tiene la mamá de Said Palao y cuál es la diferencia de edad con Steve Palao?

María Rosa Castro se convirtió en un tema recurrente en los medios y redes sociales tras la boda de su hijo Said Palao con Alejandra Baigorria. Su apariencia joven no pasó desapercibida, y los usuarios rápidamente comenzaron a indagar sobre su edad. Aprovechando una transmisión en vivo en TikTok, su hija mayor Lorelein Palao respondió a la curiosidad de los seguidores y reveló que su madre tiene 48 años, lo que sorprendió a muchos. Esto significa que María Rosa se convirtió en madre a los 15 años, ya que Lorelein, tiene 33 años.

En la misma transmisión, Lorelein habló también sobre Steve Palao, el padre de Said y Austin, quien tiene 50 años. A pesar de la edad, el exparticipante de 'El gran chef famosos' se mantiene en excelente estado físico gracias a su dedicación al deporte. Su estilo de vida activo ha sido clave para su buena forma.

Además, lo más sorprendente para los seguidores fue la diferencia de edad entre María Rosa Castro y Steve Palao, quienes mantienen solo dos años de diferencia. Aunque hoy en día están separados, ambos mantienen una buena relación, como se ha mostrado recientemente en la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria.

María Rosa Castro revela el motivo de su separación de Steve Palao

Este viernes 2 de mayo, María Rosa Castro rompió el silencio en una entrevista con ‘Amor y fuego’ y reveló por primera vez los motivos que la llevaron a separarse de Steve Palao. La madre de Said Palao compartió que estuvieron juntos durante 13 años y que, en ese tiempo, nacieron sus cuatro hijos.

Sin embargo, ambos decidieron poner fin a su relación porque sus caminos comenzaron a tomar direcciones diferentes. “Éramos muy jóvenes. Trece años fuimos muy felices y lamentablemente nos separamos. Pero siempre hemos estado pendientes de nuestros hijos y mantenemos una buena relación”, comentó María Rosa con serenidad.

No obstante, la separación, según confesó, afectó emocionalmente a sus hijos Lorelein, Said, Austin y Gloria, aunque intentaron manejar la situación de la mejor manera posible. “En una separación sufren todos, literal. Lo importante es buscar la forma más sana y adecuada de afrontar las cosas”, agregó.