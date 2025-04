El matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao, que debería haber sido una celebración de amor y alegría, se vio empañado por un dramático altercado. En la madrugada del 27 de abril, durante la fiesta en el fundo Casablanca de Pachacamac, Thamara Medina, hermana de la novia, protagonizó una agresión violenta contra su madre, Verónica Alcalá. Un video exclusivo de 'Amor y fuego' reveló la dramática secuencia de hechos, donde Thamara, aparentemente en estado de ebriedad, agredió a su madre con una serie de cachetadas y hasta una patada.

El incidente se intensificó cuando la hermana menor de Alejandra Baigorria continuó atacando a su madre, mientras su pareja intentaba controlarla. La situación alcanzó su punto culminante cuando la modelo fue retenida por los agentes de seguridad. Este acto generó un gran revuelo en las redes sociales, donde los internautas rápidamente comentaron el escándalo.

La reacción de Verónica Alcalá tras la agresión de su hija

Las imágenes mostradas en 'Amor y fuego' no solo documentan el momento de la agresión, sino también la reacción de Verónica Alcalá después del ataque. En los nuevos videos, se puede ver a Verónica alejándose del lugar tras ser agredida, visiblemente afectada. Acompañada de lo que parece ser su pareja, se dirige a su vehículo, donde muestra los golpes que recibió y toma agua antes de retirarse.

Por otro lado, las cámaras también captaron el comportamiento de Thamara después de la agresión. Tras patear a su madre y ser separada, la modelo camina con su pareja mientras lanza insultos. Más tarde, se muestra llorando mientras se dirige al estacionamiento, donde, en un momento de frustración, comienza a golpear un vehículo con un objeto antes de retirarse del lugar. Hasta ahora, Verónica Alcalá no se ha pronunciado al respecto.

Exponen respuesta de Thamara Medina

Durante 'Amor y fuego', también se expuso el intercambio de mensajes entre Thamara Medina y una usuaria indignada por la violenta agresión que protagonizó. En el mensaje mostrado por Rodrigo González, la usuaria le escribió: “Enferma, ¿cómo vas a golpear a tu madre? Deberías estar denunciada y presa”. Sin retractarse, Thamara respondió con dureza: “Ella debería estar presa por todo lo que me ha hecho pasar a mí y a mis dos hermanos. Hablas sin saber, pero la realidad queda en mí, y toda la gente solo sabe todo el infierno que me han hecho pasar”, defendiendo así sus acciones.

Además, la cuñada de Said Palao se mostró desafiante ante las críticas que ha recibido en redes sociales. “Muy fácil es criticar sin saber ni la historia. La famosa es Alejandra, no yo. Nadie sabe de lo que ha pasado”, afirmó. A pesar de la gravedad del incidente, la hermana de la 'Gringa de Gamarra' dejó claro que no siente arrepentimiento alguno. Tras el escándalo, Thamara decidió realizar varios cambios en su cuenta de Instagram, eliminando su nombre completo y reemplazándolo por su signo zodiacal, Acuario. También borró todos los comentarios en sus fotografías y restringió completamente la posibilidad de que los usuarios le dejen mensajes en su perfil.