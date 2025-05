Mario Irivarren enfurece tras ser ampayado pasando la noche en casa de Onelia Molina: "No soy un delincuente"

Mario Irivarren vuelve a estar en el centro de la atención tras la difusión de un nuevo ampay en el programa ‘Amor y fuego’, donde fue captado ingresando en la casa de Onelia Molina, su aún pareja, en donde pasó la noche. El integrante de ‘Esto es guerra’ se mostró incómodo contra la prensa de espectáculos, a quienes acusó de invadir su privacidad.

En su programa de podcast ‘Todo Good’, Mario Irivarren abordó el tema con incomodidad, asegurando que la cobertura mediática ha sobrepasado los límites personales. "Cuando veo el carro plantado en la puerta de mi casa es como ¿es en serio?", expresó indignado.

Mario Irivarren se pronuncia por el ampay en casa de Onelia Molina y enfurece por acoso de la prensa

El chico reality arremetió luego de que saliera al aire su ampay: "Son imágenes que violan toda la privacidad, claramente tengo temas que aclarar con su aún pareja, necesitamos conversarlo", aseguro. Además, enfatizó que su visita a la casa de Onelia Molina fue con el objetivo de conversar temas pendientes y aclarar su situación. "Son cosas internas, cosas personales. No creo que haya ninguna persona que no coincida conmigo, que todos tenemos derecho a tener privacidad”, afirmó en su programa de YouTube.

Mario Irivarren no ocultó su molestia por la difusión del ampay que lo muestra pasando la noche en casa de Onelia Molina, y expresó su incomodidad por el constante acoso mediático que vive desde hace semanas. “Que no pueda tener un poco de privacidad en la tranquilidad de mi hogar, me parece que es muy invasivo. Todos tienen derecho a tratar temas personales en la tranquilidad del hogar”, manifestó indignado. Asimismo, denunció que hay un vehículo de prensa estacionado permanentemente frente a su vivienda, lo que considera una violación directa a su espacio personal.

Las imágenes emitidas en 'Amor y fuego' mostró a Onelia Molina llegando a su domicilio a las 10:00 p. m. Luego, cerca de las 10:50 p. m., Mario Irivarren fue captado estacionando su auto frente a la vivienda e ingresando por una reja abierta, aparentemente coordinada para su ingreso. Las cámaras del programa especularon sobre una posible reconciliación entre la pareja, aunque ambos han evitado confirmar su situación sentimental actual.

Irivarren permaneció en la casa toda la noche, y a las 6:00 a.m. del día siguiente fue captado saliendo del lugar, minutos después de que Molina se dirigiera al gimnasio. La escena fue narrada con comentarios irónicos en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, lo cual incrementó la incomodidad del chico reality.