Hijo de Marisol advierte a su padre tras pedir conocer a su nieto: "Primero que arregle los problemas que tenemos"

El hijo mayor de Marisol, York Núñez, decidió romper su silencio y pronunciarse públicamente luego de que su padre, George Núñez, asegurara que no conoce aún a su nieto y responsabilizara a la ‘Faraona de la cumbia’ de alejarlo de su hijo.

En declaraciones para el programa 'América hoy', York respondió con firmeza y negó que su madre haya influenciado en su decisión de mantener distancia con su padre. Además, dejó claro que antes de cualquier intento de acercamiento con su hijo, George Núñez debe enfrentar los problemas que los separan desde hace años.

Hijo de Marisol le responde a su padre tras pedir conocer a su nieto

York Núñez respondió sin rodeos a las declaraciones públicas de su padre. “Él sabe la raíz de los problemas, y él es el que debería venir a hablar. No tiene que ver mi mamá, mi abuela, nadie. Es un tema entre él y yo netamente”, afirmó, desmintiendo cualquier tipo de intervención por parte de Marisol.

El joven señaló que su padre ha perdido credibilidad por todo lo que ha ocurrido entre ellos. Aunque no le cierra la puerta del todo a la posibilidad de que conozca a su nieto, dejó claro que primero deben resolver sus diferencias. “Claro, lo puede conocer, pero primero que arregle los problemas que tenemos él y yo. Lo que él pueda decir ya no tiene credibilidad por muchas cosas que han pasado”, enfatizó.

York descarta influencia de Marisol en su distanciamiento con George Núñez

Uno de los puntos más importantes de su declaración fue la defensa que hizo de su madre. York fue enfático al asegurar que Marisol no toma decisiones por él y que no tiene ninguna injerencia en la relación que mantiene —o no— con su padre. “Mi mamá con sus temas, yo con los míos. Mi mamá no opina, no se mete, mi mamá es un tema aparte”, dijo con claridad.

También aprovechó para desmentir la imagen de madre autoritaria que su padre intentó retratar en los medios. “Mi mamá conmigo, todo bien. No tengo ningún problema con mi mamá”, sostuvo, dejando en claro que la distancia con George Núñez responde a conflictos personales, no familiares ni externos.