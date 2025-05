Magaly Medina se mostró furiosa de que las redes sociales la vincularán a Andrés Hurtado ‘Chibolín’. Esto se dio luego de que el programa conducido por Mávila Huertas, de su mismo canal, haya promocionado su noticiero anunciando que revelaría el nombre de una polémica conductora que habría recibido dinero del presentador.

En el adelanto, el periodista Luis Claros aseguró que este jueves 1 de mayo, a las 7 de la noche, revelarían la identidad de la comunicadora, destacando además que dicha información nunca había sido expuesta en televisión nacional. Sin embargo, Magaly Medina le arruinó la exclusiva a Mávila Huertas al revelar que la periodista vinculada es Laura Bozzo.

Magaly Medina hunde exclusiva de Mávila y reveló que se trataba de Laura Bozzo

Luego de que en redes sociales se especulara que la polémica periodista mencionada en el adelanto del noticiero de Mávila Huertas sería Magaly Medina, la conductora no se quedó callada. A través de sus historias de Instagram, compartió un video donde se mostró muy indignada y aclaró que no se trata de ella, sino de Laura Bozzo.

“Es increíble cómo la gente especula sin tener en cuenta nada, sin pensar dos segundos, a raíz de una promoción de intriga que está realizando el noticiero de mi canal”, indicó. “En redes sociales, mis haters comienzan a jugar con mi nombre y eso no lo voy a permitir”, agregó molesta. La figura de ATV fue enfática al negar cualquier vínculo con ‘Chibolín’: “No soy esa persona involucrada, a mí no me tiren barro”, sentenció.

Finalmente, le arruinó la sorpresa al noticiero de su misma casa televisiva al revelar que la periodista vinculada a Andrés Hurtado no era otra que Laura Bozzo, quien actualmente reside en México.

¿Qué ‘bomba’ prometió revelar el programa de Mávila Huertas?

El noticiero de Mávila Huertas, ‘Ocurre Ahora’, anunció que este jueves 1 de mayo emitirá un reportaje relacionado con Andrés Hurtado y una conocida periodista, famosa por su carácter polémico. Según Huertas, esta comunicadora aceptó dinero del humorista, quien actualmente se encuentra en prisión por el presunto delito de tráfico de influencias.

El autor del reportaje, Luis Claros, aún no quiso revelar el nombre de la involucrada, pero adelantó: “Es súper conocida, tiene una gran trayectoria y muchos años de experiencia”, aseguró el periodista. El informe completo se emitirá este 1 de mayo a las 7:30 p.m. a través de 'Ocurre Claro', el programa de Mávila Huertas, por ATV.