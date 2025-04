La relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina ha llegado a su fin, según reveló la presentadora de 'América hoy', Janet Barboza. La ruptura, que ha sorprendido a los seguidores de ambos personajes públicos, está relacionada con una polémica situación que involucró a la exnovia de Mario, Vania Bludau. La ruptura, aparentemente, se habría producido después del polémico video entre el integrante de 'Esto es guerra' y la empresaria de Gamarra, quienes coordinaban un encuentro entre el modelo con su expareja.

La noticia fue confirmada por Barboza, quien aseguró que, a pesar de las declaraciones de Onelia Molina, que insistía en que solo se había tomado un 'tiempo', la pareja habría terminado definitivamente. Esta separación ha dejado a los seguidores de ambos sorprendidos, ya que la relación parecía estar en un buen momento hasta que la situación con Vania Bludau salió a la luz.

Mario Irivarren y Onelia Molina pusieron punto final a su romance

En la edición del miércoles 30 de abril de 'América hoy', Janet Barboza dejó impactados a Ethel Pozo, Valeria Piazza y 'Giselo', sus compañeros de la conducción, tras afirmar que Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su romance. "Tengo información de primera mano, información privilegiada de que Mario y Onelia habrían terminado su relación", aseguró la popular 'Rulitos'.

Asimismo, Barboza dejó entrever que en las próximas horas, Onelia Molina podría confirmar la noticia del final de su relación con Mario Irivarren. "Mañana veremos. Siéntante y espera, mañana hablamos. Siempre me dicen que no, pero terminan dándome la razón", acotó la conductora de 'América hoy'.

Cabe destacar que, hasta el momento, Onelia Molina no ha querido confirmar el final de su relación con Mario Irivarren y solo ha manifestado, escuetamente, que se encuentran atravesando una crisis en su romance. "Me siento muy mal, no quiero que mi familia me vea así. No tengo nada que decir, son sus acciones, que él hable. Yo no quiero decir nada. No me siento bien en este momento. Por respeto a mí y a mi familia, no quiero que me vean así. Entonces, prefiero no hablar", expresó en 'Esto es guerra'.