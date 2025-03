La recordada exintegrante de ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’, Vania Bludau, regresó al Perú para participar en la nueva temporada de ‘El gran chef famosos’, que se estrenará este martes 11 de marzo. Radicada en Estados Unidos desde hace una década, se mostró feliz de volver al país que la vio nacer y donde logró hacerse un nombre en la farándula nacional.

Sin embargo, tras los casos de influencers como Mayra Goñi, Paula Manzanal, Flavia Laos, quienes llevaban una vida de lujos sin un trabajo conocido, las especulaciones también recayeron sobre Vania Bludau. No obstante, ella no dudó en aclarar a qué se dedica en EE.UU., y cómo su trabajo le ha permitido mantener una buena calidad de vida.

¿A qué se dedica Vania Bludau en Estados Unidos?

En conversación con el diario Trome, Vania Bludau, quien ha mantenido relaciones sentimentales con Christian Domínguez, Mario Irivarren y el ‘Hombre Roca’ Sebastián Lizarzaburu, reveló que gracias a las redes sociales ha logrado mantenerse en Estados Unidos y que es su única fuente de ingresos en ese país.

"Yo me dedico solamente a las redes sociales, y se puede vivir de eso dependiendo de con qué marcas trabajes y cuánta publicidad hagas", contó. Ante la pregunta sobre si es cierto que las exchicas reality e influencers pueden darse una gran vida solo con las redes sociales, Bludau, de 34 años, prefirió no profundizar en el tema y dejó en claro que solo habla por ella. "Yo vivo hace diez años en Estados Unidos. La verdad, no sé lo que hacen las demás personas, yo hablo por mí. No sé absolutamente nada de nadie", declaró a Trome.

Vania Bludau relata cómo fue contactada para la nueva temporada de 'El gran chef: famosos'

Vania Bludau será una de las participantes que buscarán llevarse la olla dorada en la nueva temporada de ‘El Gran Chef: Famosos’, el popular reality de cocina de Latina, que se estrena este martes 11 de marzo. La modelo contó que fue a través de un mensaje de WhatsApp la manera en que la contactaron.

“Me llegó un mensajito por WhatsApp de la producción. De inmediato le conté a mi mamá y me dijo: ‘Me imagino que has dicho que sí’, y le respondí que así era, que ya tenía fechas para empezar las grabaciones. Así que estoy feliz de estar acá porque es retornar a la televisión y regresar con un programa familiar, con nuestra gastronomía, y eso es fantástico. Eso fue lo que más me jaló”, afirmó Bludau, a Trome, quien reveló también que sus mejores platos son el lomo saltado y el ají de gallina.