Said Palao y Alejandra Baigorria se casan el 26 de abril. Foto: Composición LR/Instagram

La esperada boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao se está llevando a cabo este 26 de abril en la histórica Iglesia San Pedro, en una ceremonia que reunió a familiares y amigos cercanos. Posteriormente, los novios celebraran su matrimonio civil y una recepción privada donde no faltaran los rostros más conocidos del espectáculo local. Para sorpresa de sus seguidores, Alejandra Baigorria anunció que compartiría las primeras imágenes y videos de su boda mediante una suscripción exclusiva en Instagram, establecida en S/19.90.

El fenómeno no quedó solo en manos de la novia. Austin Palao y Lorelein Palao, hermanos de Said, también habilitaron suscripciones en sus respectivas cuentas de Instagram para ofrecer contenido inédito de la boda. Esta estrategia de monetización familiar ha generado diversas reacciones en redes sociales, entre elogios y críticas, destacándose como un hecho llamativo dentro de uno de los matrimonios más comentados del año.

¿Cuánto están cobrando los hermanos de Said Palao?

Además del acceso exclusivo que ofrece Alejandra Baigorria, los hermanos de Said Palao, Austin Palao y Lorelein Palao, decidieron sumarse a esta tendencia cobrando una tarifa individual de S/12.90 por suscripciones en Instagram. A través de este servicio, los usuarios pueden visualizar contenido exclusivo del enlace matrimonial, incluyendo imágenes detrás de cámaras y detalles íntimos de la celebración que no fueron difundidos en las plataformas públicas.

Suscripción de Austin Palao. Foto: Instagram

Suscripción de Lorelein Palao. Foto: Instagram

El padre del novio, Steve Palao, también participó en la difusión de detalles al compartir imágenes del elegante terno que lució Said en su gran día. Por su parte, Hugo García, uno de los testigos de la boda, subió fotografías del evento, aumentando la expectativa de los fans.

Por otro lado, los suscriptores de Alejandra pudieron ver parte de su preparación para el gran día, incluyendo su proceso de maquillaje y peinado, además de un primer vistazo a su velo y sus zapatos de novia.

La insólita exigencia de Alejandra Baigorria para su boda con Said Palao

Durante la última emisión de ‘Amor y fuego’, Rodrigo González, expuso en vivo una curiosa exigencia que encontró en la invitación que recibió para la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Todo ocurrió cuando el conductor de televisión sacó su celular y leyó textualmente el mensaje que se aprecia en la tarjeta.

“Ceremonia 11:15 a.m., hora exacta. Iglesia San Pedro, jirón Azángaro 431, Centro de Lima, y la recepción en el fundo Casa Blanca de Pachacamac. Pase para una persona. El matrimonio será exclusivamente para adultos”, leyó Peluchín, sorprendido por la precisión del mensaje. “O sea, no niños, ni sobrinos”, comentó en vivo.

Esta cláusula dejó en claro que no se permitirá la asistencia de menores al evento, una decisión poco común que llamó la atención. Gigi Mitre no tardó en cuestionar qué pasará entonces con la hija de Said Palao. Ambos coincidieron en que, posiblemente, los hijos de familiares cercanos sí estén autorizados. “De repente, los de su familia sí pueden ir. Pero las amigas de Baigorria deben tener hijos pequeños”, indicó muy confundida la conductora.