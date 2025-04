Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron este sábado 26 de abril. Foto: Composición LR/difusión

Alejandra Baigorria y Said Palao vivieron un romántico, y también accidentado, primer día de casados. La pareja, que selló su amor este sábado 26 de abril, protagonizó un curioso momento al salir de la iglesia: en medio de un apasionado beso, Said perdió ligeramente el equilibrio y casi deja caer a la empresaria al suelo, causando un pequeño susto entre los presentes.

Tras más de cinco años de relación, que inició cuando ambos coincidieron en el reality 'Combate', Alejandra Baigorria y Said Palao unieron sus vidas en una emotiva ceremonia realizada en la histórica iglesia San Pedro. Acompañados de familiares, amigos cercanos y la hija del exchico reality, los ahora esposos vivieron una jornada inolvidable que marcó el inicio de su nueva etapa juntos.

Alejandra Baigorria y Said Palao protagonizaron accidentado beso tras su boda religiosa

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao este sábado 26 de abril no solo fue un momento de pura emoción, sino también de un divertido susto que rápidamente se volvió viral. Tras la ceremonia en la iglesia San Pedro, la pareja compartió su primer beso como esposos frente al público y la prensa que aguardaban afuera del lugar.

Sin embargo, lo que parecía ser un tierno momento de amor terminó con un pequeño accidente. Mientras se daban un apasionado beso, Said intentó inclinar a Alejandra para hacer el momento aún más romántico, pero perdió el equilibrio y casi la dejó caer.

La empresaria, para evitar caer con su vestido de novia, tuvo que poner la mano en el suelo. El susto fue evidente por las reacciones de los presentes, pero afortunadamente, la escena terminó en risas, con los esposos abrazándose para continuar con la celebración.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron: así fue el intercambio de alianzas

Alejandra Baigorria y Said Palao se dieron el ansiado "sí, acepto" en una emotiva ceremonia celebrada en la iglesia San Pedro, donde las emociones estuvieron a flor de piel. Minutos antes de jurarse amor eterno en el altar, ambos hicieron el intercambio de alianzas, uno de los momentos más conmovedores de la tarde. Said Palao, visiblemente emocionado, expresó: "María Alejandra Baigorria, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad hacia ti", mientras colocaba el anillo a su esposa, sellando su unión con un gesto de amor profundo.

Alejandra Baigorria, por su parte, también dedicó sentidas palabras a Said antes de darle el "sí, acepto". La empresaria, quien había dicho en varias ocasiones que necesitaba estar completamente segura antes de dar este paso, no pudo evitar conmoverse al compartir su promesa: "Yo, Alejandra Baigorria, te recibo a ti, Said Palao, como esposo y prometo serte fiel en lo favorable y lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida", dijo antes de intercambiar los anillos y sellar la promesa con un beso.