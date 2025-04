El ambiente en el set de 'Mande quien mande' se volvió tenso cuando Derek Baigorria, hermano menor de Alejandra Baigorria, enfrentó en vivo a Mario Hart por sus comentarios sobre la próxima boda de la empresaria con Said Palao, programada para este sábado 26 de abril. Todo comenzó cuando Hart, expareja de Alejandra, bromeó sobre el traje que Derek podría usar en el evento, olvidando los lazos que alguna vez compartió con la familia Baigorria.

En tono de broma, Mario Hart comentó: "Yo te veo en ese traje y te pido un whisky", provocando una rápida reacción de Derek, quien no dudó en marcar distancia. "Yo no sé por qué Mario está hablando tanto en este tema de conversación. Mejor (que se vaya a su casa)", replicó el joven, dejando sorprendidos a los presentes y recordando que Hart no figura en la lista de invitados a la boda.

Derek Baigorria y sus palabras a Mario Hart

Lejos de quedarse callado, Mario Hart respondió: "No te me achores, chibolo", advirtiéndole además que no contara con su apoyo en temas automovilísticos, como antes solía hacerlo. "Después no me estés llamando para pedirme uniforme, zapatillas, guantes y cascos", lanzó el piloto profesional.

Derek Baigorria no se amilanó y replicó con soltura: "Después tú me llamas para preguntarme cómo es el circuito y me pides que te enseñe", generando carcajadas en el set. Pese al intercambio de palabras, ambos aseguraron que mantienen una relación cordial, destacando su vínculo por el automovilismo. "Ese chibolo insolente no se acuerda cuando era chiquito y me decía: 'Mario, una foto, súbeme a tu carro'", recordó entre risas Hart.

El exchico reality también envió un consejo a Alejandra Baigorria y Said Palao: "Que se tengan mucha tolerancia, mucha paciencia. El matrimonio no es fácil y ellos ya conviven hace algún tiempo", remarcó, asegurando que entiende y respeta no haber sido invitado a la celebración.