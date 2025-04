Tenchy Ugaz responde fuerte a Sara Manrique tras recibir carta notarial por caso de su hija: "No merece llamarse madre"

Tenchy Ugaz salió al frente luego de que Sara Manrique le enviara una carta notarial tras su aparición en el programa 'Magaly TV, la firme', donde denunció que la menor fue víctima de tocamientos indebidos por parte del actual esposo de la actriz. El exfutbolista manifestó estar indignado ante la reacción legal de su exesposa y aseguró que fue su hija quien le pidió que hable, pues no recibió apoyo de su madre.

En el espacio televisivo, Tenchy Ugaz reveló que la menor le confesó lo ocurrido en septiembre de 2022 y que, desde entonces, ha sufrido de ansiedad y depresión. Según el exdeportista, su única intención es proteger a su hija y lograr justicia en su nombre, afirmando con firmeza que continuará acompañándola en todo el proceso.

Sara Manrique manda carta notarial a Tenchy Ugaz y él le responde fuerte

Luego de la denuncia pública, la defensa legal de Sara Manrique, a cargo de la abogada Lucy Cabrera, acusó a Tenchy Ugaz de estar utilizando la delicada situación con fines personales y mediáticos. Además, aseguró que fue su defendida quien ha cuidado de su hija, llevándola a terapia psicológica y siguiendo los procesos legales correspondientes.

Sin embargo, Tenchy Ugaz contradijo estas declaraciones, asegurando que fue Sara Manrique quien desprotegió a su hija, no solo al no apoyarla, sino también al ejercer, según él, maltratos físicos y psicológicos. “A raíz de lo que me contó mi hija, no merece llamarse madre porque una madre confía y cree en su hija y le da el apoyo que necesita su hija”, sentenció el exfutbolista con evidente molestia.

Asimismo, denunció que hasta el momento no ha sido citado por las autoridades para declarar formalmente, aunque mencionó que sí fue contactado por el Ministerio de la Mujer. Pidió que el proceso se acelere por el bienestar de su hija y reiteró que no se quedará callado frente a esta situación.