Renato Rossini reapareció en las pantallas chicas el lunes 21 de abril, un día después de que generado revuelo con sus confesiones en ‘El valor de la verdad’. Además de darse a conocer algunas preguntas que no respondió al aire, el actor peruano habló de su lucha contra el Parkinson, enfermedad que le ha cambiado la vida.



“Fue como quitarme una mochila muy pesada de la espalda”, expresó Renato Rossini en ‘La noche habla’, programa conducido por Tilsa Lozano, con quien trabajó meses atrás en ‘El gran chef: famosos’.



Aunque la presencia de Renato Rossini en 'El gran chef famosos' fue destacada por su calma y precisión, lo que muy pocos sabían es que el galán de los 90’ luchaba cada día contra las limitaciones físicas que le impone el Parkinson.

Renato Rossini en 'El valor de la verdad'. Foto: Captura Panamericana

“Me decían: ‘Es un poco lento, pero cumple con sus metas’. El Parkinson es una enfermedad que tiene horarios, tomo pastillas cada cuatro horas. Hay momentos en el día que me pongo tieso, siento que mi cuerpo es como Iroman, que comienzo hacer el doble esfuerzo para moverme, recordó. “Me canso, no duermo más de cuatro horas seguidas. Me duelen las articulaciones y los músculos, pero nada está perdido. Hay Renato para rato”, añadió.

Tilsa Lozano se quiebra ante el testimonio de Renato Rossini



Ante el relato del papá de Renato Rossini Jr., Tilsa Lozano no pudo contener las lágrimas al conocer todo lo que había enfrentado en silencio y se quebró en pleno programa en vivo. “Si antes te admiraba porque eras un galán y habías sido un ícono, ahora te admiro por tu fortaleza, porque lo que tú has dicho es real: como cosas tan fuertes en la vida te dan otra oportunidad de demostrar que eres un guerrero, un luchador”, dijo con la voz entrecortada.

Lozano indicó que a veces nos preocupamos más cómo nos vemos que en vivir sin prisas. “A veces nos perdemos en esta hermosa imagen que vemos en el espejo, nos consume este mundo frívolo en que nos movemos y poder tener la fortaleza porque, como has dicho, esto te afectó en el ego”, añadió una Tilsa emocionada.

Al ver a una Tilsa Lozano quebrada, el último participante de ‘El valor de la verdad’ hizo una pausa a sus declaraciones y se le acercó a la conductora para darle un abrazo. “No te pongas así”, le pidió el actor, a lo que ella respondió: “es que hemos compartido juntos un programa. Éramos compañerísimos”.