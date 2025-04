Renato Rossini fue el nuevo invitado de 'El valor de la verdad' y sorprendió al revelar que durante su estancia en Miami pasó diversos problemas, entre ellos, la falta de dinero para poder comer en el día a día. "Trabajé como mesero en un hotel. Había dos peruanos trabajando y a veces les decía 'tengo hambre'. Me sirvieron pan con papitas fritas, lo probé y me supo a gloria y de ahí me compro en el emolientero pan con papitas fritas", expresó Rossini en su intervención.

Además, relató que no duró mucho en aquel trabajo y vivió una situación anecdótica en su trabajo como mesero en un restaurante español. "Llegaban algunos peruanos y me decían 'Renato Rossini, ¿qué haces acá?' Solo les decía que no tengo trabajo. (...) Mi sueldo era 400 dólares y al mes, con las propinas, podía hacer 2000", acotó el actor peruano.

Renato Rossini revela que pasó angustias en Estados Unidos

"He sido pintor en Estados Unidos, he sido masajista, personal trainer, mesero y también tendero", agregó entre risas, recordando así los múltiples trabajos que tuvo en el país norteamericano que lo ayudaron a sobrevivir en los momentos más duros de su vida. "He pasado hambre, es feo, horrible tener hambre. Hay gente en la calle que no tiene un pan para llevarse a la boca", agregó, pero esta vez entre lágrimas.

"A veces uno no sabe lo de nadie, pero es feo tener hambre", señaló. Estas declaraciones dejaron sorprendido y conmovido a Beto Ortiz, quien no dudó en expresar toda su sorpresa. "¿Tú crees que la gente se habrá imaginado esto? Porque te ven y dicen 'es un pituco, tiene apellido italiano, es rubio, ojos azules. En el Perú nadie se imagina que alguien como tú pueda haber pasado hambre", señaló el conductor de 'El valor de la verdad'.

Tras revelar este duro incidente en su vida, Renato Rossini en 'El valor de la verdad' expresó que fue liberador para él contar esta parte desconocida de su vida. "Que la gente conozca un poco mi historia. El famoso racismo invertido. 'Tú eres rubio, ojos azules, no tienes barrio', pero nadie sabe lo de nadie", agregó.