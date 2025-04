Renato Rossini participó en ‘El valor de la verdad’, emitido el domingo 20 de abril. En su aparición, el destacado actor peruano compartió una mirada íntima sobre su vida, recordando los episodios más duros que atravesó lejos de los reflectores, como su tiempo en prisión y sus problemas económicos, revelando detalles personales que hasta ahora no habían salido a la luz.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Rossini se sinceró sobre el delicado estado de salud que enfrenta: el Parkinson. Esta enfermedad degenerativa, que no tiene cura, ha transformado radicalmente su rutina diaria. El actor explicó que sufre calambres constantes, episodios de ansiedad y que depende de varios medicamentos para controlar los síntomas y mantener cierta estabilidad en su vida.

Renato Rossini se sincera sobre su enfermedad de Parkinson

Renato Rossini reveló en 'El valor de la verdad' que ha sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. El actor, recordado por sus papeles protagónicos en la televisión de los años 90, compartió que en su familia existían antecedentes, pero jamás pensó que él también la padecería. “El Parkinson es una enfermedad que debe darte a la edad de adulto mayor y salta una generación, y el winner is (el ganador es)... me dio a mí”, comentó con una mezcla de resignación y humor.

Rossini relató cómo se enteró de su diagnóstico durante un viaje a Chachapoyas, donde fue atendido por un neurólogo. “Me dijo: ‘tengo malas noticias para ti: 80% seguro que tienes Parkinson’. Fue como si jalaran la palanca del inodoro y no le creí. Fui a doctores y me lo confirmaron”, confesó el actor.

El momento más conmovedor de su testimonio llegó cuando habló sobre cómo ha aprendido a convivir con la enfermedad. Con la voz entrecortara y lágrimas en los ojos, Rossini expresó: “Creo que es una bendición que me cambió la vida. Apreciar la vida y vivirla como el último día”. Sin embargo, también reconoció las dificultades diarias que enfrenta. “El Parkinson es una enfermedad fregada, no duermo más de cinco horas seguidas, el cuerpo me duele horrible, tengo calambres y tomo bastantes pastillas al día, pero me ha enseñado a apreciar lo lindo de la vida”, concluyó el actor peruano.

Renato Rossini recordó su experiencia en la cárcel

En otro momento de su participación, Renato Rossini habló sobre su paso por la cárcel de Estados Unidos tras ser detenido por conducir en estado de ebriedad. "Para mi mala suerte, el patrullero que venía era conducido por una fémina", explicó el actor sobre su detención en Miami. Tras ser llevado a la comisaría de Miami Beach, le informaron que sería enviado a una prisión estatal.

“Me pusieron mi mameluco naranja y todas las huellas, firmas, te toman fotos de costado y de frente”, recordó Rossini, describiendo como una experiencia nunca antes vivida. A pesar del mal momento, el actor quedó muy sorprendido cuando en su llegada a prisión algunos de sus compañeros llegaron a reconocerlo.

“Todos los presos cubanos me reconocieron, ni bien llegué a la cárcel ya tenía compañeros (...) un moreno me pregunta si era una celebridad y me dice que me iba a proteger y me iba a cuidar”, señaló Rossini, sobre el reconocimiento que le dio su participación en la telenovela 'La viuda de blanco'. Finalmente, Renato contó que solo estuvo una semana en la prisión, pues su compañero de habitación, Alan Wong, le pagó la fianza.