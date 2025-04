Durante su participación en el programa 'El valor de la verdad', emitido el domingo 20 de abril, Renato Rossini generó un fuerte impacto mediático al revelar una experiencia personal que involucra a su hijo mayor, Renato Rossini Jr. El actor respondió afirmativamente a una pregunta que dejó al público sorprendido: ambos habrían tenido intimidad con la misma mujer, aunque en tiempos diferentes.

La confesión, cargada de detalles, se dio en medio de una serie de declaraciones sobre su vida personal y sus vínculos con figuras conocidas de la farándula. La situación, según explicó, ocurrió años atrás, mientras vivía en Estados Unidos, y aunque trató de manejarla con naturalidad, admitió que no fue una experiencia sencilla de procesar.

Una coincidencia que marcó a Renato Rossini

La pregunta lanzada por el conductor Beto Ortiz fue directa: "¿Tuvieron relaciones tu hijo y tú con la misma mujer?". Renato Rossini no dudó en confirmar el hecho y detalló que todo ocurrió en Miami, cuando tenía una amiga peruana con quien salía. En aquel entonces, su hijo tenía 17 años y vivía con él.

"Fue cuando vivía en Miami y tenía una amiga con la que salíamos, de nacionalidad peruana. Entonces la llevé al departamento, mi hijo estaba con unos amigos y la mujer quedó prendada de mi hijo", contó el actor. Añadió que ella se obsesionó con Renato Rossini Jr., quien también mostró interés: "Mi hijo también la miró y le pareció muy guapa".

Con el paso de los años, ese recuerdo volvió a surgir en una conversación íntima entre padre e hijo. "Me lo dijo (que se obsesionó) y yo le dije 'mucho cuidado'. El tema es que pasaron los años y en las conversaciones que tenía con mi hijo, cuando nos contábamos de todo, me dice: 'Papá, ¿tú te acuerdas de tal persona?'. Yo le dije 'sí'. Y él me dice: 'Tuvimos algo, me buscó y se dio'", relató Renato Rossini.

El actor dejó en claro que los encuentros no se dieron al mismo tiempo y que, aunque intentó tomárselo con madurez, “no fue fácil de digerir”. Su testimonio también incluyó referencias a otras figuras públicas como Shirley Cherres y Grasse Becerra, pero este episodio familiar fue, sin duda, el más impactante de la noche.