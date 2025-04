En la última edición de 'El valor de la verdad', el actor Renato Rossini hizo una revelación impactante. Confesó que pasó un tiempo detenido en una cárcel de Estados Unidos, tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. En su relato, el actor peruano compartió su experiencia, proporcionando detalles del procedimiento policial y lo que vivió durante su encarcelamiento. Rossini, conocido por ser un galán de telenovelas, narró cómo su vida dio un giro inesperado por un incidente que ocurrió en Miami.

“Como buen peruano, me tomé un trago y me fui manejando a mi casa”, fueron las palabras iniciales de Rossini al explicar el suceso que lo llevó a enfrentarse con la justicia estadounidense. En su relato, no solo reveló las circunstancias del arresto, sino que también describió cómo fue recibido en la cárcel y cómo los propios reclusos lo reconocieron por su trabajo en la televisión.

Renato Rossini y su paso por la cárcel

Renato Rossini reveló en 'El valor de la verdad' que estuvo preso en una cárcel de Estados Unidos tras ser arrestado por conducir ebrio. "Para mi mala suerte, el patrullero que venía era conducido por una fémina", explicó el actor sobre el momento en que fue detenido en Miami. Tras su arresto, fue llevado a la comisaría de Miami Beach, donde le informaron que sería enviado a una prisión estatal.

“Me pusieron mi mameluco naranja y todas las huellas, firmas, te toman fotos de costado y de frente”, relató Rossini, quien describió el ambiente carcelario como algo completamente ajeno a su vida habitual. En su relato, el actor explicó que pasó a la “carceleta” antes de ser trasladado a la celda. Sin embargo, lo más sorprendente fue lo que ocurrió al llegar a la prisión: los reclusos lo reconocieron.

“Todos los presos cubanos me reconocieron, ni bien llegué a la cárcel ya tenía compañeros (...) un moreno me pregunta si era una celebridad y me dice que me iba a proteger y me iba a cuidar”, recordó, mostrando cómo el reconocimiento por su participación en la telenovela 'La viuda de blanco' lo hizo pasar de ser un simple detenido a una “celebridad” dentro de la cárcel. Rossini pasó todo un fin de semana en prisión, desde el viernes hasta el lunes, y en su relato, hizo énfasis de que su compañero de habitación, Alan Wong, pagó su fianza.