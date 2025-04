Renato Rossini participó en ‘El valor de la verdad’ este domingo 20 de abril, donde sorprendió al público al revelar detalles íntimos de su vida, como el diagnóstico de una enfermedad y los problemas económicos que enfrentó tras ser el galán de moda en las telenovelas de los 90. A lo largo del programa, el actor compartió momentos significativos de su pasado personal y profesional.

Sin embargo, uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando fue cuestionado sobre su relación con la actriz Andrea Montenegro. En ese instante, su hermano Oscar Rossini intervino y presionó el botón rojo, dejando sorprendidos tanto al público como al conductor Beto Ortiz, quien no esperaba tal reacción.

Renato Rossini confirmó su relación con Andrea Montenegro: "No es un secreto"

Durante su participación en ‘El valor de la verdad’, Renato Rossini recibió la siguiente pregunta: “¿Tuviste una relación con Andrea Montenegro?”. Antes de que el actor pudiera responder, su hermano Oscar Rossini decidió presionar el botón rojo, sorprendiendo a todos los presentes, incluido el conductor Beto Ortiz. Ante esa reacción, el periodista preguntó por qué había tomado esa decisión y si se trataba de un tema tabú.

Por su parte, Oscar Rossini explicó que tanto él como la actriz, quienes coincidieron en la telenovela ‘Milagros’, se encuentran ahora en diferentes etapas de sus vidas, con respectivas familias. Además, defendió a su hermano asegurando que, como caballero, prefería dejar ese tema atrás. “Yo creo que es una historia ya pasada, ella tiene familia y sus hijos. Y considero que un caballero no tiene memoria, mi hermano es un caballero, creo que mejor dejarlo así”, comentó Oscar.

Sin embargo, Renato Rossini no tuvo inconvenientes en afirmar que su relación con Andrea Montenegro no era desconocido para el público. “No es un secreto, no es un secreto que estuve con ella, pero ya tiene una vida de familia e hijos, no hay que dar más”, aclaró el actor, aunque reafirmó que no deseaba dar más detalles sobre su vínculo con la actriz.

La reacción de los usuarios a la respuesta de Renato Rossini

El influencer Ric La Torre compartió el video de Renato Rossini en ‘El valor de la verdad’ en su cuenta de TikTok, y rápidamente los usuarios comenzaron a comentar de manera divertida sobre la situación. Entre las reacciones, muchos se rieron de la intervención del hermano de Rossini, ya que, al final, indirectamente respondió la pregunta.

“Por las puras toca el botón, luego ya dijo que sí estuvo con ella”, “Pero al final dijo que sí, ¿cuál fue el chiste de apretar el botón?”, “Eso significa que sí, por las puras tocan”, fueron algunos comentarios jocosos del público.