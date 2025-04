Durante la época de los 90's, Renato Rossini llegó a ser considerado un 'sex symbol' por muchas peruanas. El destacado actor, que fue galán de diversas producciones nacionales y también participó de algunas novelas internacionales, será el nuevo invitado de 'El valor de la verdad' y este domingo 20 de abril, promete contar todo sobre su gran salto a la fama, su turbio paso por la cárcel y, además, contará un impactante secreto que nadie se espera.

"A veces uno no sabe lo de nadie, pero, es feo tener hambre", expresó Renato Rossini padre entre sollozos, luego de responder una de las preguntas que le formulará Beto Ortiz en el programa dominical. Además, contó un sorpresivo episodio que le tocó vivir en su etapa de galán de telenovelas. "Salían como 7 mujeres. Era como estar en medio de la barra brava y que todo el mundo se te tire encima", señaló entre risas.

Los secretos de Renato Rossini quedarán evidenciados en 'El valor de la verdad'

En medio de todas sus revelaciones, Renato Rossini confesará que, pese a la gran fama que gozaba hace varios años, no supo manejar el precio de la fama y terminó en la bancarrota e incluso, esto lo llevó a pisar la temida cárcel. Según el destacado artista que participó en 'Calígula' junto a Julián Legaspi, las autoridades fueron claras con él. "Ahora lo vamos a trasladar a la prisión estatal y yo me puse pálido. Me puse mi mameluco, foto de costado y de frente", expresó el padre del exparticipante de 'Gran hermano Argentina'.

Según el avance de 'El valor de la verdad' con Renato Rossini como protagonista, el exintegrante de 'El gran chef famosos' contará, en la edición de este programa, un secreto que, hasta el momento, nadie sabe y promete remecer la farándula nacional. "Tengo una mala noticia para ti, me dijo", le habría dicho una persona allegada a él.

El actor reaccionó con sorpresa y dejó un mensaje de profunda reflexión ante la atenta escucha de Beto Ortiz. "Hay que vivir cada minuto, cada segundo, como si fuese el último", acotó Rossini entre lágrimas.