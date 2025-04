La influencer colombiana Natalia Segura, conocida como 'La Segura', se convirtió en madre el pasado sábado 12 de abril, cuando dio la bienvenida a su primer hijo, Lucca, fruto de su relación con Ignacio Baladán. Desde entonces, ha compartido con sus seguidores la emoción y ternura que le ha traído esta nueva etapa, mostrándose agradecida y feliz por la llegada de su bebé.

Sin embargo, en las últimas horas, Natalia sorprendió al mostrarse visiblemente afectada en redes sociales. Entre lágrimas, confesó una emotiva razón que la tiene especialmente sensible y triste. Aunque el nacimiento de su hijo ha sido un momento inolvidable, la influencer abrió su corazón para hablar de lo difícil que ha sido manejar como madre primeriza.

Natalia Segura vive momento complicado tras convertirse en madre con Ignacio Baladán

A tan solo unos días de haber dado a luz, Natalia Segura ha compartido con sus seguidores una etapa emocionalmente retadora. A través de sus historias de Instagram, la influencer colombiana reveló que está atravesando una etapa de alta sensibilidad, propia del post parto, lo que la ha llevado a experimentar momentos de angustia relacionados con la lactancia de su pequeño Lucca.

“Mi hijo hoy no me ha querido recibir casi lechita del seno y solo quiso su teterito, me pone muy triste porque es como una conexión que uno como mamita tiene con su bebé y no me gustaría dejar de disfrutar de ella", expresó entre lágrimas. Además, mencionó otro motivo que ha afectado su estado emocional: "Mi mamá ya se tiene que ir mañana y yo solo quiero llorar".

Ante este momento de vulnerabilidad, Ignacio Baladán no dudó en estar presente para reconfortarla. En redes sociales, compartió cómo apoyó a Natalia con gestos de cariño, abrazos y besos, intentando aliviar el peso emocional que ella siente. Actualmente, ambos se encuentran adaptándose a su nueva rutina como padres primerizos, enfrentando juntos cada desafío que trae esta nueva etapa.

Ignacio Baladán agradece el cariño tras el nacimiento de su hijo con Natalia Segura

El pasado 12 de abril, Ignacio Baladán y Natalia Segura anunciaron con emoción la llegada de su primer hijo, Lucca Baladán Segura. La pareja compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales, acompañada de imágenes exclusivas para People en Español, donde se les ve junto a su bebé, envueltos en ternura y alegría. Horas después del nacimiento, Baladán se tomó un momento para dirigirse a sus seguidores y agradecer los múltiples mensajes de felicitación que recibió.

“Quiero decirles a todos que muchísimas gracias por todos sus mensajes. Naty está durmiendo, Lucca está durmiendo. Yo, a mí no me dio ni pa' almorzar hoy ni para desayunar, comiendo unas almendras. Inexplicable lo que viví hoy”, relató entre risas, reflejando el cansancio de sus primeras horas como padre. En su mensaje, también expresó lo feliz que se siente de comenzar esta etapa junto a Natalia y adelantó que pronto compartirán más detalles: “Pronto les vamos a contar más cositas”. Finalmente, cerró agradeciendo el respaldo recibido: “Gracias a todos por estar ahí presentes y por darnos toda la mejor de las vibras”.