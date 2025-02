La reconocida influencer Natalia Segura, esposa del chef Ignacio Baladán, generó gran preocupación entre sus seguidores al confesar que sufrió una aparatosa caída en su hogar mientras cursa la última etapa de su embarazo. La creadora de contenido, quien ha ganado gran notoriedad en redes sociales y en televisión gracias a su participación en 'La casa de los famosos', aseguró que, aunque el incidente pudo haber tenido consecuencias graves, su bebé no resultó afectado.

El suceso ocurrió el pasado domingo por la noche, cuando la pareja llegó a su casa. Mientras salía del ascensor, la influencer perdió el equilibrio tras enredarse con su pantalón y cayó violentamente. A través de sus redes sociales, Natalia Segura narró con detalle cómo vivió el accidente y el temor que sintió por la seguridad de su primogénito.

La dura caída de Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán

En un video publicado en sus historias de Instagram, la influencer colombiana compartió la angustia que vivió en el momento del accidente. “Me caí horrible, no les conté nada antes porque no quería preocuparlas, pero fue una caída muy fuerte, feo, saliendo del ascensor. Llegamos a la casa como a las 10 de la noche y al salir del ascensor me enredé con el pantalón y me fui de frente, en cámara lenta”, relató.

Su esposo, Ignacio Baladán, quien la acompañaba en ese momento, no pudo reaccionar a tiempo para ayudarla. “Nacho no podía hacer nada porque tenía las manos ocupadas. En un lado llevaba la batería del carrito de ‘La Segura Móvil’, en el otro una maleta, el cargador... Cuando volteó a verme, ya estaba en el aire”, explicó la influencer.

Natalia Segura asegura que su bebé está fuera de peligro

A pesar del fuerte golpe, Natalia Segura logró maniobrar instintivamente para evitar una lesión que pudiera comprometer a su bebé. “Lo primero que pensé fue no caer sobre mi barriga. En el aire alcancé a girarme y amortigüé con una pieza de plástico que había en el suelo. Pudo haber sido trágico, pero, gracias a Dios, no lo fue. Sabía que el golpe había sido fuerte para mí, pero no para el bebé”, aseguró.

El impacto le dejó un hematoma en la pierna y fuertes dolores en el lado izquierdo de su abdomen. Sin embargo, la creadora de contenido indicó que su hijo se mantuvo activo dentro de su vientre, lo que la tranquilizó. “Hoy estaba como loco moviéndose a las 6 de la mañana. Yo soy la que está adolorida”, afirmó.

El susto no terminó ahí. Luego de la caída, la esposa de Ignacio Baladán experimentó una mezcla de emociones. “Cuando Nachito me quitó el pantalón, yo solo decía: ‘me salvé’. Estaba demasiado adolorida y no paraba de llorar, pero era del susto. Me acosté, empecé a tocarme la panza y solo repetía: ‘Diosito, que mi bebé esté bien, por favor’”, recordó.