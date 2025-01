A pocas semanas de convertirse en madre por primera vez, la influencer y figura pública Natalia Segura ha compartido con sus seguidores detalles sobre su estado de salud durante el embarazo. La creadora de contenido, quien está esperando un hijo junto a su esposo Ignacio Baladán, ha respondido a las preocupaciones de sus fans sobre cómo está afrontando el avance de la gestación junto con el dolor crónico que padece en la columna.

Natalia Segura brinda detalles de su complicado embarazo

Como se sabe, Natalia Segura sufrió dos impactos de bala en el año 2013, lo que le dejó un trauma raquimedular que le provoca fuertes dolores en la espalda. A pesar de esta condición, la influencer no ha dejado de compartir su experiencia en redes sociales y recientemente reveló cómo está sobrellevando las molestias físicas en esta etapa de su embarazo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Segura mostró a sus seguidores el tamaño de su vientre y habló sobre los desafíos que enfrenta día a día. "Cada vez estamos más cerca de la meta... yo me imagino el día que vaya a parir. ¿Cómo me voy a hacer mi skincare, mi maquillaje? Porque yo primero antes muerta que sencilla... ya no doy para más, yo no sé si ven por la pantalla lo cansada que estoy", comentó la influencer en un video.

En su mensaje, Natalia Segura también hizo referencia a los intensos dolores que enfrenta debido a su condición. "Yo creo que Dios ya me hizo inmortal, se los juro. Me ven muerta de la risa, pero estoy podrida del dolor porque si su pregunta es '¿te duele sostener tu panza?' Por supuesto", afirmó. Pese a ello, la influencer aseguró que intenta llevar una vida normal y continuar con sus actividades cotidianas.