Este 12 de abril, Ignacio Baladán y Natalia Segura anunciaron el nacimiento de su primer hijo juntos. La pareja de influencers compartió la emotiva noticia a través de sus cuentas oficiales, acompañada de fotos exclusivas para People en Español, donde mostraron a su bebé recién nacido, Lucca Baladán Segura, rodeado de ternura y alegría.

Horas después de darle la bienvenida a su hijo, Ignacio Baladán compartió un mensaje en el que agradeció a sus seguidores por los numerosos mensajes que recibió por redes sociales. En su video, expresó lo que había vivido en ese día tan especial, mencionando el cansancio que sentía tras las primeras horas como padre, mientras también compartía algunos detalles de su experiencia junto a Natalia y su pequeño Lucca.

Ignacio Baladán agradece el apoyo tras el nacimiento de su hijo

Ignacio Baladán, recién convertido en padre junto a Natalia Segura, no dejó pasar la oportunidad de agradecer a sus seguidores por el cariño y los mensajes que recibió tras la llegada de su hijo, Lucca. A través de un vídeo en sus historias de Instagram, Baladán expresó su gratitud por el apoyo recibido, destacando la emoción que experimentó al vivir ese gran momento en su vida.

"Quiero decirles a todos que muchísimas gracias por todos sus mensajes. Naty está durmiendo, Lucca está durmiendo. Yo, a mí no me dio ni pa' almorzar hoy ni para desayunar, comiendo unas almendras. Inexplicable lo que viví hoy", comentó el ex 'Esto es guerra', describiendo con humor el cansancio que sentía en ese instante. Además, destacó lo abrumado pero feliz que se encontraba por el cambio que estaba viviendo.

En su vídeo, Ignacio Baladán también mencionó que tanto él como su pareja están disfrutando cada instante de esta nueva etapa. "Pronto les vamos a contar más cositas", adelantó, dejando a sus seguidores con la expectativa de nuevos detalles que compartirán, ahora como padres. Finalemente, el exchico reality agradeció a todos los que le enviaron mensajes por WhatsApp e Instagram, reconociendo el cariño y las buenas vibras que ha recibido. “Gracias a todos por estar ahí presentes y por darnos toda la mejor de las vibras”, concluyó, demostrando lo afortunado que se siente por contar con el apoyo de su comunidad.

Ignacio Baladán y Natalia Segura expresan su felicidad por el nacimiento de Lucca

En una entrevista exclusiva para People en Español, Natalia Segura, conocida como ‘La Segura’, compartió su felicidad por todo el proceso de embarazo, destacando lo especial que fue para ambos vivir cada momento de esta etapa. "Creo que sin dramatizar, nosotros tuvimos un proceso muy bonito. Disfrutamos al máximo cada proceso, cada parte desde el saber que seremos tres y una pequeña familia", comentó. La influencer señaló que disfrutaron cada detalle, desde las compras para el bebé hasta los cambios que conlleva convertirse en padres.

Nacimiento de Lucca Baladán Segura. Foto: Instagram

Por su parte, Ignacio Baladán reflexionó sobre cómo el embarazo transformó la visión que ambos tenían del futuro. "Cambió en ver las cosas a futuro, en ver qué íbamos a organizar. Nos adaptamos a que no podíamos viajar tanto o que Naty se tenía que cuidar más", explicó el chef uruguayo. En cuanto al nombre de su hijo, Natalia reveló que la elección fue especial: "Cuando supimos que estábamos en embarazo, si es niña la mamá elegiría el nombre, y en el caso del niño le tocaba a Nacho y él me dijo: Lucca, y me fascinó. Es un nombre que pega muy bien con el apellido", concluyó.