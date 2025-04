Natalia Segura dejó en shock a sus seguidores tras publicar un video donde, entre lágrimas, anunciaba que le pediría el divorcio a su esposo Ignacio Baladán debido a una supuesta infidelidad. La influencer conocida como 'La Segura', quien está a punto de convertirse en madre por primera vez, generó una ola de preocupación entre sus fanáticos, que rápidamente le enviaron mensajes de apoyo.

El video no tardó en hacerse viral en Instagram, ya que mantuvo a todos expectantes hasta el final. No obstante, lo que parecía un drama real resultó ser una ingeniosa broma. Natalia inició el clip preparándose para enfrentar a su pareja, pero al cierre del video, reveló que todo había sido producto de un sueño, desatando risas y alivio entre sus seguidores.

Natalia Segura bromea con supuesto 'engaño' de Ignacio Baladán

En un video que compartió recientemente en su cuenta de Instagram, Natalia Segura sorprendió a todos al mostrarse preparando una "complicada conversación" con su pareja Ignacio Baladán. En este video, la influencer colombiana revelaba que iba a pedirle el divorcio al uruguayo tras descubrir que supuestamente le habría sido infiel.

'La Segura' se mostró afectada y narró la situación con una voz temblorosa: “Get ready with me para pedirle el divorcio a mi esposo. Él no sabe nada claramente y si es lo que están pensando, me fue infiel, pero les juro que no voy a llorar más de lo que ya he llorado. Todo pasó hace unos días que se fue 'a cenar con unos amigos', yo no podía porque ya estoy en los últimos días de embarazo”, relató.

En el video, la pareja de Ignacio Baladán compartió que la situación la había dejado completamente desbordada, sin embargo, en un giro inesperado y sorprendente, añadió: “Yo no les puedo explicar ni siquiera lo que sentí. Ni siquiera merecen mis lágrimas. Pero lo que sí voy a hacer es ponerme hermosa para que vea lo que perdió o lo que perdería si me fuera infiel. Todo lo que les acabo de contar es lo que yo me soñé”.

La influencer continuó bromeando sobre cómo actuaría si alguna vez enfrentara una infidelidad real y aprovechó para promocionar una marca de cosméticos. “Pero si a mí me llegan a montar cacho, esto es lo que yo haría. Ay, porque yo de que el cacho lo monetizo porque lo monetizo. Oh, sí, mi reina como Shakira y Karol G porque si vamos a sufrir, sufrimos todo”, explicó la influencer colombiana.

La reacción de sus seguidores e Ignacio Baladán

El inesperado giro que Natalia Segura le dio a su video dejó a muchos de sus seguidores aliviados, pero también provocó carcajadas, ya que todo resultó ser parte de una broma muy bien planeada. Los comentarios en las redes sociales no tardaron en llegar, con mensajes divertidos como: “Otra publicidad que me como por chismosa”, “Ya iba a llorar contigo”, y “Menos mal que era un sueño porque Ignacio se ve súper enamorado”.

La broma no solo causó risas entre los seguidores de Natalia, sino que también generó una reacción de Ignacio Baladán, quien se mostró muy sorprendido por la publicación de su esposa. “Que es estoooooooooooooooooo”, escribió el uruguayo, acompañando el mensaje con varios emojis de caritas muertas de la risa. Con su respuesta, el uruguayo demostró que, al igual que sus seguidores, también se había divertido con la ocurrencia de su esposa.